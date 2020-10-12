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Найден мертвым командир корабля Тихоокеанского флота во Владивостоке

15:12 12.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ккапитан 3-го ранга находился в депрессии из-за бракоразводного процесса с супругой. У погибшего осталось двое малолетних детей. По основной версии следствия, офицер совершил самоубийство.

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Командир корабля Тихоокеанского флота найден во Владивостоке мёртвым

Проверку по факту обнаружения тела командира одного из надводных кораблей в бухте Улисс Тихоокеанского флота проводят сотрудники военного СК. Офицер длительное время находился в депрессии из-за бракоразводного процесса, передает ДВ — РОСС со ссылкой на источник в штабе ТОФ.

Тело 33-летнего командира боевого корабля было обнаружено в начале октября его сослуживцами. В ходе проверки было установлено, что капитан 3-го ранга находился в депрессии из-за бракоразводного процесса с супругой. У погибшего осталось двое малолетних детей. По основной версии следствия, офицер совершил самоубийство.

По факту смерти командира корабля проводится доследственная проверка. Также проверяется служба психологической помощи ТОФ, специалисты которой должны следить за душевным состоянием военнослужащих и принимать необходимые меры в случае обнаружения у них различных расстройств и депрессивных состояний.

Источник: trud-ost.ru

моряк развод суицид
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