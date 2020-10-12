Где поставят 25 новых киосков и торговых павильонов в Бердске? Узнайте адреса

Бердская власть планирует разместить объекты нестационарной торговли без предоставления земли по аукциону. Места утверждены ранее городской схемой. Остановки тоже оборудуют киосками. Или оставят прежние.

Незаконно стоявшие павильоны в Бердске власть заставила снести

Мэр Бердска Евгений Шестернин приказал подготовить и провести аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Новые киоски и павильоны установят без предоставления земельного участка согласно ранее утвержденной схеме.

Пока речь идет о 25 объектах в разных районах города: кафе, бытовые услуги, елочные базары, продажа продуктов и цветов и другого. Их площадь колеблется от 20 до 100 кв. метров. Половина киосков появится на остановках общественного транспорта.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первый аукцион «на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города» провели в мае 2020 года. Тогда разыграли 15 адресов.

В марте была утверждена новая схема размещения киосков. По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, новая схема размещения нестационарных торговых объектов сократит их число втрое. И те, что исключены из схемы будут снесены однозначно. Оставят 109 киосков, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Нестационарные торговые объекты разместят в Бердске по адресам:

1) в районе дома № 22 по ул. Вокзальной, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 99,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные и непродовольственные товары»;

2) в районе пересечения ул. Ленина и Вокзальной, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 60,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «бытовые услуги»;

3) в районе дома № 13 по ул. Лелюха, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 100,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «услуги общественного питания»;

4) в районе дома № 132а по ул. Ленина, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 45,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «услуги общественного питания, продовольственные товары»;

5) в районе пересечения ул. Лунной и Космической, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 27,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

6) в районе дома № 15 по ул. Максима Горького, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 51,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

7) в районе дома № 9 по ул. Первомайская, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 51,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «непродовольственные товары»;

в районе дома № 46 по ул. Первомайская, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 56,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «непродовольственные товары»;

9) в районе пересечения ул. Рогачева и Красноармейская, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 51,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

10) ООТ «Техникум» (в районе дома № 100 по ул. Боровой), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 21,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

11) ООТ «Радиозавод» (в районе дома № 6 по ул. Герцена), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 30,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «цветочная продукция»;

12) ООТ «Библиотека» (в районе дома № 31 по ул. Карла Маркса), площадь нестационарного торгового объекта (киоска, совмещенного с ООТ) 21,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

13) ООТ «Березовая» (в районе дома № 118 по ул. Красная Сибирь), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 45,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

14) ООТ «Дворец культуры «Родина» (в районе дома № 123 по ул. Красная Сибирь), площадь нестационарного торгового объекта (киоска, совмещенного с ООТ) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

15) ООТ «ГДК» (в районе дома № 31/1 по ул. Ленина), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 96,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «организация общественного питания»;

16) ООТ «Универмаг» (в районе дома № 47 по ул. Ленина), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 21,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

17) ООТ «Магазин» (в районе дома № 9а по ул. Ленина), площадь нестационарного торгового объекта (киоска, совмещенного с ООТ) 28,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

18) ООТ «18 квартал» (в районе дома № 89/9 по ул. Ленина), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 28,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

19) ООТ «Медсанчасть № 129» (в районе дома № 174 по ул. Островского), площадь нестационарного торгового объекта (киоска, совмещенного с ООТ) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

20) ООТ «Вымпел» (в районе дома № 10 по ул. Рогачева), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

21) ООТ «Пос. Боровой» (в районе дома № 11/2 по ул. 2-я Заводская), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

22) в районе дома № 69а по ул. Островского (площадь Горького), площадь нестационарного торгового объекта (елочный базар) 35,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «натуральные хвойные деревья»;

23) в районе дома № 90 по ул. Ленина (площадь Горького), площадь нестационарного торгового объекта (елочный базар) 35,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «натуральные хвойные деревья»;

24) в районе дома № 11 по ул. Ленина, площадь нестационарного торгового объекта (елочный базар) 25,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «натуральные хвойные деревья»;

25) в районе дома № 40 по ул. Пирогова (ДЦ «Октябрь»), площадь нестационарного торгового объекта (елочный базар) 25,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «натуральные хвойные деревья».