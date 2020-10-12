12.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Недвижимость

Где поставят 25 новых киосков и торговых павильонов в Бердске? Узнайте адреса

16:30 12.10.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Бердская власть планирует разместить объекты нестационарной торговли без предоставления земли по аукциону. Места утверждены ранее городской схемой. Остановки тоже оборудуют киосками. Или оставят прежние.

% name% title
Незаконно стоявшие павильоны в Бердске власть заставила снести

Мэр Бердска Евгений Шестернин приказал подготовить и провести аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. Новые киоски и павильоны установят без предоставления земельного участка согласно ранее утвержденной схеме.

Пока речь идет о 25 объектах в разных районах города: кафе, бытовые услуги, елочные базары, продажа продуктов и цветов и другого. Их площадь колеблется от 20 до 100 кв. метров. Половина киосков появится на остановках общественного транспорта.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первый аукцион «на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города» провели в мае 2020 года. Тогда разыграли 15 адресов.

В марте была утверждена новая схема размещения киосков. По словам вице-мэра по экономике Жанны Шуровой, новая схема размещения нестационарных торговых объектов сократит их число втрое. И те, что исключены из схемы будут снесены однозначно. Оставят 109 киосков, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Нестационарные торговые объекты разместят в Бердске по адресам:
1) в районе дома № 22 по ул. Вокзальной, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 99,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные и непродовольственные товары»;

2) в районе пересечения ул. Ленина и Вокзальной, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 60,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «бытовые услуги»;

3) в районе дома № 13 по ул. Лелюха, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 100,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «услуги общественного питания»;

4) в районе дома № 132а по ул. Ленина, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 45,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «услуги общественного питания, продовольственные товары»;

5) в районе пересечения ул. Лунной и Космической, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 27,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

6) в районе дома № 15 по ул. Максима Горького, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 51,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

7) в районе дома № 9 по ул. Первомайская, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 51,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «непродовольственные товары»;

% name% title в районе дома № 46 по ул. Первомайская, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 56,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «непродовольственные товары»;

9) в районе пересечения ул. Рогачева и Красноармейская, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 51,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

10) ООТ «Техникум» (в районе дома № 100 по ул. Боровой), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 21,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

11) ООТ «Радиозавод» (в районе дома № 6 по ул. Герцена), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 30,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «цветочная продукция»;

12) ООТ «Библиотека» (в районе дома № 31 по ул. Карла Маркса), площадь нестационарного торгового объекта (киоска, совмещенного с ООТ) 21,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

13) ООТ «Березовая» (в районе дома № 118 по ул. Красная Сибирь), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 45,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

14) ООТ «Дворец культуры «Родина» (в районе дома № 123 по ул. Красная Сибирь), площадь нестационарного торгового объекта (киоска, совмещенного с ООТ) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

15) ООТ «ГДК» (в районе дома № 31/1 по ул. Ленина), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 96,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «организация общественного питания»;

16) ООТ «Универмаг» (в районе дома № 47 по ул. Ленина), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 21,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

17) ООТ «Магазин» (в районе дома № 9а по ул. Ленина), площадь нестационарного торгового объекта (киоска, совмещенного с ООТ) 28,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

18) ООТ «18 квартал» (в районе дома № 89/9 по ул. Ленина), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 28,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

19) ООТ «Медсанчасть № 129» (в районе дома № 174 по ул. Островского), площадь нестационарного торгового объекта (киоска, совмещенного с ООТ) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

20) ООТ «Вымпел» (в районе дома № 10 по ул. Рогачева), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

21) ООТ «Пос. Боровой» (в районе дома № 11/2 по ул. 2-я Заводская), площадь нестационарного торгового объекта (павильона, совмещенного с ООТ) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

22) в районе дома № 69а по ул. Островского (площадь Горького), площадь нестационарного торгового объекта (елочный базар) 35,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «натуральные хвойные деревья»;

23) в районе дома № 90 по ул. Ленина (площадь Горького), площадь нестационарного торгового объекта (елочный базар) 35,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «натуральные хвойные деревья»;

24) в районе дома № 11 по ул. Ленина, площадь нестационарного торгового объекта (елочный базар) 25,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «натуральные хвойные деревья»;

25) в районе дома № 40 по ул. Пирогова (ДЦ «Октябрь»), площадь нестационарного торгового объекта (елочный базар) 25,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «натуральные хвойные деревья».

аукцион киоски павильоны торговые объекты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Киоски - пережиток прошлого?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Похоронили деда с COVID-19 в закрытом гробу родственники. А он "восстал"
16:45 12-10-2020
Похоронили деда с COVID-19 в закрытом гробу родственники. А он
Как изменился рост заболеваний COVID-19 в Новосибирской области, узнайте
16:32 12-10-2020
Как изменился рост заболеваний COVID-19 в Новосибирской области, узнайте
БердскГде поставят 25 новых киосков и торговых павильонов в Бердске? Узнайте адреса
16:30 12-10-2020
Где поставят 25 новых киосков и торговых павильонов в Бердске? Узнайте адреса
Продлил санкции за применение химического оружия на год против россиян ЕС
16:28 12-10-2020
Продлил санкции за применение химического оружия на год против россиян ЕС
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
16:26 12-10-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Лунный календарь стрижки и окрашивания волос с 12 по 16 октября 2020 года
16:16 12-10-2020
Лунный календарь стрижки и окрашивания волос с 12 по 16 октября 2020 года
Условие, при котором уйдёт с поста президента Украины, назвал Зеленский
16:15 12-10-2020
Условие, при котором уйдёт с поста президента Украины, назвал Зеленский
Психическим состоянием Трампа обеспокоены в США
16:15 12-10-2020
Психическим состоянием Трампа обеспокоены в США
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
16:08 12-10-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
БердскМы покупаем сами градусники и таблетки, а отпускные и зарплату задерживают, заявила новая медсестра ЦГБ Бердска. В больнице "внутренний раскол" 3
16:01 12-10-2020
Мы покупаем сами градусники и таблетки, а отпускные и зарплату задерживают, заявила новая медсестра ЦГБ Бердска. В больнице