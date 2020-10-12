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Похоронили деда с COVID-19 в закрытом гробу родственники. А он "восстал"

16:45 12.10.2020 Фото: стоп-кадр видео
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-Хранили в закрытом гробу, а позже директор дома-интерната сказал, что нам надо приехать на опознание. Какое опознание, мы ж своего деда уже похоронили, — поделилась родственница пенсионера.

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Евгения К. на днях похоронила своего родственника, у которого подтвердился COVID

Региональное ТВ сообщает о вопиющем инциденте, который произошёл селе Шабаново (в Ленинск-Кузнецком районе).

Евгения К. на днях похоронила своего родственника, у которого подтвердился COVID.

Всё как положено — могила, крест и свежие цветы.

Её родственник лежал в доме для инвалидов. После родные узнали, что его положили в больницу с подозрением на коронавирус. А через сутки им позвонили и сообщили, что он скончался, рассказала Евгения.

«26 сентября у нас были похороны. Хранили в закрытом гробу, так как родственник болел коронавирусом. А позже исполняющий директор дома-интерната сказал, что нам надо приехать на опознание. Какое опознание, мы ж своего деда уже похоронили. А оказалось, что он здоровый и живой», — рассказала женщина.

Из дома престарелых в больницу доставили двух пациентов, но почему-то в больнице или в интернате перепутали имена.

Жив ли родственник Евгении журналистам тоже узнать не удалось — в доме-интернате сказали, что ведётся проверка и только после этого будут озвучены детали.

«Я написал обращение в прокуратуру, пусть они и разбираются», — рассказал и. о директора Кемеровского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

В прокуратуре подтвердили, что проверка идёт и возбуждено уголовное дело.

Кого на самом деле похоронили, Евгения не знает. Но все таблички с именем родственника убрали, вскрывать могилу с неизвестным пока не собираются. Но на руках у родных осталось свидетельство о смерти.

COVID-19 коронавирус пандемия
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