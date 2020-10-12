12.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Зафиксировали больше 13 000 заражений COVID-19 за сутки на 12 октября 2020 в России

15:59 12.10.2020 Фото: pixabay.com
0

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 51,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 409 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 266 тыс. 125 человек.

% name% title
Нарастающим итогом выявлено 1 312 310 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ

За последние сутки в России выявлено 13 592 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 564 (26,2%).

Нарастающим итогом выявлено 1 312 310 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%
2. Чеченская Республика 0,3%
3. Чувашская Республика 0,4%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 793 человека:

Москва – 1131
Санкт-Петербург – 269
Московская область – 201
Свердловская область – 151

Алтайский край – 117
Воронежская область – 92
Республика Дагестан – 92
Калининградская область – 84
Ростовская область – 77
Оренбургская область – 68
Ульяновская область – 67
Ханты-Мансийский автономный округ – 63
Республика Калмыкия – 57
Иркутская область – 55
Пермский край – 53
Вологодская область – 50
Курганская область – 48
Ставропольский край – 47
Республика Мордовия – 45
Брянская область – 43
Приморский край – 43
Мурманская область – 41
Нижегородская область – 41
Амурская область – 41
Саратовская область – 40
Волгоградская область – 39
Новосибирская область – 37
Челябинская область – 35
Республика Адыгея – 33
Орловская область – 30
Самарская область – 30
Тульская область – 29
Республика Бурятия – 29
Омская область – 28
Кировская область – 26
Магаданская область – 26
Пензенская область – 25
Республика Саха (Якутия) – 25
Кемеровская область – 22
Калужская область – 21
Кабардино-Балкарская Республика – 21
Республика Хакасия – 21
Республика Алтай – 19
Краснодарский край – 18
Хабаровский край – 18
Красноярский край – 15
Забайкальский край – 14
Сахалинская область – 13
Ивановская область – 12
Ямало-Ненецкий автономный округ – 12
Республика Ингушетия – 11
Тюменская область – 11
Томская область – 11
Астраханская область – 10
Удмуртская Республика – 10
Ленинградская область – 9
Костромская область – 8
Тамбовская область – 8
Республика Коми – 8
Карачаево-Черкесская Республика – 8
Белгородская область – 7
Владимирская область – 7
Республика Татарстан – 7
Курская область – 6
Рязанская область – 6
Ярославская область – 6
Республика Башкортостан – 6
Архангельская область – 5
Севастополь – 5
Камчатский край – 5
Липецкая область – 4
Смоленская область – 4
Республика Карелия – 4
Тверская область – 3
Республика Крым – 3
Чеченская Республика – 2
Республика Тыва – 2
Еврейская автономная область – 2
Республика Чувашия – 1

За весь период выписано по выздоровлению 1 024 235 человек.

За сутки подтверждено 125 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 34
Ростовская область – 9
Кемеровская область – 6

Омская область – 6
Московская область – 5
Нижегородская область – 5
Новосибирская область – 5
Краснодарский край – 4
Ставропольский край – 4
Пермский край – 4
Ульяновская область – 4
Свердловская область – 4
Республика Дагестан – 3
Республика Татарстан – 3
Удмуртская Республика – 3
Красноярский край – 3
Тульская область – 2
Республика Крым – 2
Астраханская область – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Самарская область – 2
Саратовская область – 2
Ханты-Мансийский автономный округ – 2
Ивановская область – 1
Липецкая область – 1
Ярославская область – 1
Калининградская область – 1
Республика Башкортостан – 1
Алтайский край – 1
Томская область – 1
Республика Бурятия – 1
Хабаровский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 22 722 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 51,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 409 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 266 тыс. 125 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пугают новые данные?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Похоронили деда с COVID-19 в закрытом гробу родственники. А он "восстал"
16:45 12-10-2020
Похоронили деда с COVID-19 в закрытом гробу родственники. А он
Как изменился рост заболеваний COVID-19 в Новосибирской области, узнайте
16:32 12-10-2020
Как изменился рост заболеваний COVID-19 в Новосибирской области, узнайте
БердскГде поставят 25 новых киосков и торговых павильонов в Бердске? Узнайте адреса
16:30 12-10-2020
Где поставят 25 новых киосков и торговых павильонов в Бердске? Узнайте адреса
Продлил санкции за применение химического оружия на год против россиян ЕС
16:28 12-10-2020
Продлил санкции за применение химического оружия на год против россиян ЕС
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
16:26 12-10-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Лунный календарь стрижки и окрашивания волос с 12 по 16 октября 2020 года
16:16 12-10-2020
Лунный календарь стрижки и окрашивания волос с 12 по 16 октября 2020 года
Условие, при котором уйдёт с поста президента Украины, назвал Зеленский
16:15 12-10-2020
Условие, при котором уйдёт с поста президента Украины, назвал Зеленский
Психическим состоянием Трампа обеспокоены в США
16:15 12-10-2020
Психическим состоянием Трампа обеспокоены в США
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
16:08 12-10-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
БердскМы покупаем сами градусники и таблетки, а отпускные и зарплату задерживают, заявила новая медсестра ЦГБ Бердска. В больнице "внутренний раскол" 3
16:01 12-10-2020
Мы покупаем сами градусники и таблетки, а отпускные и зарплату задерживают, заявила новая медсестра ЦГБ Бердска. В больнице