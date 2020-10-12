Зафиксировали больше 13 000 заражений COVID-19 за сутки на 12 октября 2020 в России

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 51,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 409 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 266 тыс. 125 человек.

Нарастающим итогом выявлено 1 312 310 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ

За последние сутки в России выявлено 13 592 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 564 (26,2%).

Нарастающим итогом выявлено 1 312 310 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Чеченская Республика 0,3%

3. Чувашская Республика 0,4%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 793 человека:

Москва – 1131

Санкт-Петербург – 269

Московская область – 201

Свердловская область – 151



Алтайский край – 117Воронежская область – 92Республика Дагестан – 92Калининградская область – 84Ростовская область – 77Оренбургская область – 68Ульяновская область – 67Ханты-Мансийский автономный округ – 63Республика Калмыкия – 57Иркутская область – 55Пермский край – 53Вологодская область – 50Курганская область – 48Ставропольский край – 47Республика Мордовия – 45Брянская область – 43Приморский край – 43Мурманская область – 41Нижегородская область – 41Амурская область – 41Саратовская область – 40Волгоградская область – 39Новосибирская область – 37Челябинская область – 35Республика Адыгея – 33Орловская область – 30Самарская область – 30Тульская область – 29Республика Бурятия – 29Омская область – 28Кировская область – 26Магаданская область – 26Пензенская область – 25Республика Саха (Якутия) – 25Кемеровская область – 22Калужская область – 21Кабардино-Балкарская Республика – 21Республика Хакасия – 21Республика Алтай – 19Краснодарский край – 18Хабаровский край – 18Красноярский край – 15Забайкальский край – 14Сахалинская область – 13Ивановская область – 12Ямало-Ненецкий автономный округ – 12Республика Ингушетия – 11Тюменская область – 11Томская область – 11Астраханская область – 10Удмуртская Республика – 10Ленинградская область – 9Костромская область – 8Тамбовская область – 8Республика Коми – 8Карачаево-Черкесская Республика – 8Белгородская область – 7Владимирская область – 7Республика Татарстан – 7Курская область – 6Рязанская область – 6Ярославская область – 6Республика Башкортостан – 6Архангельская область – 5Севастополь – 5Камчатский край – 5Липецкая область – 4Смоленская область – 4Республика Карелия – 4Тверская область – 3Республика Крым – 3Чеченская Республика – 2Республика Тыва – 2Еврейская автономная область – 2Республика Чувашия – 1

За весь период выписано по выздоровлению 1 024 235 человек.

За сутки подтверждено 125 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 34

Ростовская область – 9

Кемеровская область – 6



Омская область – 6Московская область – 5Нижегородская область – 5Новосибирская область – 5Краснодарский край – 4Ставропольский край – 4Пермский край – 4Ульяновская область – 4Свердловская область – 4Республика Дагестан – 3Республика Татарстан – 3Удмуртская Республика – 3Красноярский край – 3Тульская область – 2Республика Крым – 2Астраханская область – 2Кабардино-Балкарская Республика – 2Самарская область – 2Саратовская область – 2Ханты-Мансийский автономный округ – 2Ивановская область – 1Липецкая область – 1Ярославская область – 1Калининградская область – 1Республика Башкортостан – 1Алтайский край – 1Томская область – 1Республика Бурятия – 1Хабаровский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 22 722 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 51,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 409 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 266 тыс. 125 человек.

Источник: стопкоронавирус.рф