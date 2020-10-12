Зафиксировали больше 13 000 заражений COVID-19 за сутки на 12 октября 2020 в России

За последние сутки в России выявлено 13 592 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3 564 (26,2%).
Нарастающим итогом выявлено 1 312 310 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0%
2. Чеченская Республика 0,3%
3. Чувашская Республика 0,4%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 793 человека:
Москва – 1131
Санкт-Петербург – 269
Московская область – 201
Свердловская область – 151
Воронежская область – 92
Республика Дагестан – 92
Калининградская область – 84
Ростовская область – 77
Оренбургская область – 68
Ульяновская область – 67
Ханты-Мансийский автономный округ – 63
Иркутская область – 55
Пермский край – 53
Вологодская область – 50
Курганская область – 48
Ставропольский край – 47
Республика Мордовия – 45
Брянская область – 43
Мурманская область – 41
Нижегородская область – 41
Амурская область – 41
Саратовская область – 40
Волгоградская область – 39
Новосибирская область – 37
Челябинская область – 35
Орловская область – 30
Самарская область – 30
Тульская область – 29
Республика Бурятия – 29
Омская область – 28
Кировская область – 26
Магаданская область – 26
Республика Саха (Якутия) – 25
Кемеровская область – 22
Калужская область – 21
Кабардино-Балкарская Республика – 21
Республика Хакасия – 21
Республика Алтай – 19
Краснодарский край – 18
Красноярский край – 15
Забайкальский край – 14
Сахалинская область – 13
Ивановская область – 12
Ямало-Ненецкий автономный округ – 12
Республика Ингушетия – 11
Тюменская область – 11
Астраханская область – 10
Удмуртская Республика – 10
Ленинградская область – 9
Костромская область – 8
Тамбовская область – 8
Республика Коми – 8
Карачаево-Черкесская Республика – 8
Владимирская область – 7
Республика Татарстан – 7
Курская область – 6
Рязанская область – 6
Ярославская область – 6
Республика Башкортостан – 6
Архангельская область – 5
Камчатский край – 5
Липецкая область – 4
Смоленская область – 4
Республика Карелия – 4
Тверская область – 3
Республика Крым – 3
Чеченская Республика – 2
Еврейская автономная область – 2
Республика Чувашия – 1
За весь период выписано по выздоровлению 1 024 235 человек.
За сутки подтверждено 125 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 34
Ростовская область – 9
Кемеровская область – 6
Московская область – 5
Нижегородская область – 5
Новосибирская область – 5
Краснодарский край – 4
Ставропольский край – 4
Пермский край – 4
Ульяновская область – 4
Республика Дагестан – 3
Республика Татарстан – 3
Удмуртская Республика – 3
Красноярский край – 3
Тульская область – 2
Республика Крым – 2
Астраханская область – 2
Самарская область – 2
Саратовская область – 2
Ханты-Мансийский автономный округ – 2
Ивановская область – 1
Липецкая область – 1
Ярославская область – 1
Калининградская область – 1
Алтайский край – 1
Томская область – 1
Республика Бурятия – 1
Хабаровский край – 1
За весь период от коронавируса умерло 22 722 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 51,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 409 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 266 тыс. 125 человек.
Источник: стопкоронавирус.рф