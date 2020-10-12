12.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Условие, при котором уйдёт с поста президента Украины, назвал Зеленский

16:15 12.10.2020 Фото: instagram.com/zelenskiy_official
0

Он подчеркнул, что украинцы никогда не сдаются и в вопросе прекращения войны будут «двигаться вперед и разговаривать и с западными партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории.

% name% title
Зеленский заявил о готовности покинуть пост президента

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил о готовности покинуть свой пост, если не сможет закончить войну в Донбассе. Запись доступна на  YouTube.

Зеленский сказал, что не цепляется за рейтинги и власть. «Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами», — сказал он.

Ранее президент Украины заявил о невозможности завершить вооруженный конфликт в Донбассе без диалога с Россией. Он подчеркнул, что украинцы никогда не сдаются и в вопросе прекращения войны будут «двигаться вперед и разговаривать и с западными партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине в ходе массовых антиправительственных выступлений. Киев пытался вернуть мятежные регионы силой. Украина обвиняет Россию в оккупации территорий. Москва отвергает претензии.

президент украина Владимир Зеленский
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Уйдет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Похоронили деда с COVID-19 в закрытом гробу родственники. А он "восстал"
16:45 12-10-2020
Похоронили деда с COVID-19 в закрытом гробу родственники. А он
Как изменился рост заболеваний COVID-19 в Новосибирской области, узнайте
16:32 12-10-2020
Как изменился рост заболеваний COVID-19 в Новосибирской области, узнайте
БердскГде поставят 25 новых киосков и торговых павильонов в Бердске? Узнайте адреса
16:30 12-10-2020
Где поставят 25 новых киосков и торговых павильонов в Бердске? Узнайте адреса
Продлил санкции за применение химического оружия на год против россиян ЕС
16:28 12-10-2020
Продлил санкции за применение химического оружия на год против россиян ЕС
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
16:26 12-10-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Лунный календарь стрижки и окрашивания волос с 12 по 16 октября 2020 года
16:16 12-10-2020
Лунный календарь стрижки и окрашивания волос с 12 по 16 октября 2020 года
Условие, при котором уйдёт с поста президента Украины, назвал Зеленский
16:15 12-10-2020
Условие, при котором уйдёт с поста президента Украины, назвал Зеленский
Психическим состоянием Трампа обеспокоены в США
16:15 12-10-2020
Психическим состоянием Трампа обеспокоены в США
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
16:08 12-10-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
БердскМы покупаем сами градусники и таблетки, а отпускные и зарплату задерживают, заявила новая медсестра ЦГБ Бердска. В больнице "внутренний раскол" 3
16:01 12-10-2020
Мы покупаем сами градусники и таблетки, а отпускные и зарплату задерживают, заявила новая медсестра ЦГБ Бердска. В больнице