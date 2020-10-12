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Заказала свою подругу киллеру 56-летняя бизнесвумен

17:03 12.10.2020 Фото: pixabay.com
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Подозреваемая передала ему часть денежного вознаграждения в размере 20 тысяч рублей и сообщила ему сведения о возможных местах нахождения своей жертвы, маршрутах её передвижения и иные личные данные потерпевшей.

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Уроженка Республики Узбекистан подозревается в приготовлении к организации убийства по найму

Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский СКР РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении жительницы краевого центра, уроженки Республики Узбекистан, 1964 года рождения, работающей индивидуальной предпринимательницей. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к организации убийства по найму).

По версии следствия, в период с июня по октябрь 2020 года, подозреваемая испытывая чувство личной неприязни к 53-летней знакомой решила совершить её убийство, для чего нанять за денежное вознаграждения исполнителя преступления.

С этой целью злоумышленница обратилась к своему знакомому, предложив ему совершить убийство женщины за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Мужчина согласился, после чего подозреваемая передала ему часть денежного вознаграждения в размере 20 тысяч рублей и сообщила ему сведения о возможных местах нахождения своей жертвы, маршрутах её передвижения и иные личные данные потерпевшей.

Мужчина, осознавая возможность убийства женщины, добровольно отказался от преступления и обратился в УМВД России по Камчатскому краю с сообщением о готовящемся преступлении, где дал согласие на участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Под контролем сотрудников правоохранительных органов, мужчина встретился с заказчицей убийства, в ходе которой, последняя подтвердила свое намерение убийства своей знакомой, и передала часть денежного вознаграждения в размере 25 тысяч рублей, а также в качестве доказательства совершения убийства потребовала
после совершения преступления предоставить ей мобильный телефон жертвы.

Далее в рамках проведения ОРМ инсценировано исполнение заказа по убийству потерпевшей. После этого мужчина встретился с заказчицей убийства, сообщил об исполнении её заказа, и показал фотографию инсценировки.

Подозреваемая была задержана и допрошена. В ходе допроса она отрицала свою причастность к совершению преступления.

В отношении задержанной, по ходатайству следствия, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, кроме того, выясняется мотив совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: kamchatka.sledcom.ru

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