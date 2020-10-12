12.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Продлил санкции за применение химического оружия на год против россиян ЕС

16:28 12.10.2020 Фото: pixabay.com
0

Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в Евросоюз для физических и юридических лиц, а также замораживание их активов.

% name% title
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за применение химоружия

Европейский союз продлил до 16 октября 2021 года антироссийские санкции, направленные на борьбу с применением и распространением химического оружия и связанные в том числе с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Аналогичное решение ЕС принял в октябре прошлого года. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в Евросоюз для физических и юридических лиц, а также замораживание их активов. В список вошли девять человек (пятеро, по мнению Европы, имеют отношение к сирийскому режиму, а четверо причастны к инциденту в Солсбери) и одна организация — Центр научных исследований в Сирии.

Осенью 2018 года Брюссель одобрил новый механизм введения санкций против "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".

Помимо запрета на поездки в ЕС и замораживание активов, гражданам и организациям в Евросоюзе запретили предоставлять средства попавшим под ограничения лицам. Представители европейских стран подчеркивали, что новые меры приняли "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери".

Инцидент в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери (юго-восток графства Уилтшир) отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала к нему в гости. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
Бывший британский премьер Тереза Мэй утверждала, что яд, который якобы выявили в крови Скрипалей, изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли.
Российская сторона неоднократно призывала к совместному расследованию инцидента, но Британия отказала в доступе к Скрипалям.

В октябре того же года британская прокуратура предъявила двум российским гражданам —Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на Скрипалей и полицейского Ника Бейли. Как утверждал Лондон, Петров и Боширов служат в ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявляли, что приезжали в Солсбери как туристы, ничего не знали о Скрипалях и работают в фитнес-индустрии.
Против Петрова и Боширова, а также первого замглавы органа внешней разведки Владимира Алексеева и руководителя Игоря Костюкова ввели санкции.

Источник: РИА Новости

новичок отравление санкции химическое оружие
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Необходимые меры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Похоронили деда с COVID-19 в закрытом гробу родственники. А он "восстал"
16:45 12-10-2020
Похоронили деда с COVID-19 в закрытом гробу родственники. А он
Как изменился рост заболеваний COVID-19 в Новосибирской области, узнайте
16:32 12-10-2020
Как изменился рост заболеваний COVID-19 в Новосибирской области, узнайте
БердскГде поставят 25 новых киосков и торговых павильонов в Бердске? Узнайте адреса
16:30 12-10-2020
Где поставят 25 новых киосков и торговых павильонов в Бердске? Узнайте адреса
Продлил санкции за применение химического оружия на год против россиян ЕС
16:28 12-10-2020
Продлил санкции за применение химического оружия на год против россиян ЕС
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
16:26 12-10-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Лунный календарь стрижки и окрашивания волос с 12 по 16 октября 2020 года
16:16 12-10-2020
Лунный календарь стрижки и окрашивания волос с 12 по 16 октября 2020 года
Условие, при котором уйдёт с поста президента Украины, назвал Зеленский
16:15 12-10-2020
Условие, при котором уйдёт с поста президента Украины, назвал Зеленский
Психическим состоянием Трампа обеспокоены в США
16:15 12-10-2020
Психическим состоянием Трампа обеспокоены в США
БердскТы методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
16:08 12-10-2020
Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!
БердскМы покупаем сами градусники и таблетки, а отпускные и зарплату задерживают, заявила новая медсестра ЦГБ Бердска. В больнице "внутренний раскол" 3
16:01 12-10-2020
Мы покупаем сами градусники и таблетки, а отпускные и зарплату задерживают, заявила новая медсестра ЦГБ Бердска. В больнице