Родная мать помогла сожителю изнасиловать свою 13-летнюю дочь

О случившемся сообщил в полицию отец ребенка — девочка рассказала ему о том, что сделал с ней отчим на глазах у мамы этим летом.



Жуткий случай произошел на днях в одном из населенных пунктов Калтасинского района республики. За соучастие в изнасиловании 13-летней школьницы была задержана ее родная мама. Чуть позже задержали и подозреваемого насильника — им оказался 32-летний сожитель женщины.

Как пишут СМИ, о случившемся сообщил в полицию отец ребенка — девочка рассказала ему о том, что сделал с ней отчим на глазах у мамы этим летом. При этом, по предварительным данным, во время происходящего женщина держала и успокаивала девочку и просила не шуметь.

Сейчас подозреваемые в преступлении задержаны. С ними проводятся следственные действия. В следственном управлении СКР возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.