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Родная мать помогла сожителю изнасиловать свою 13-летнюю дочь

17:30 12.10.2020 Фото: vesti-yamal.ru
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О случившемся сообщил в полицию отец ребенка — девочка рассказала ему о том, что сделал с ней отчим на глазах у мамы этим летом.

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Жуткий случай произошел на днях в одном из населенных пунктов Калтасинского района республики. За соучастие в изнасиловании 13-летней школьницы была задержана ее родная мама. Чуть позже задержали и подозреваемого насильника — им оказался 32-летний сожитель женщины.

Как пишут СМИ, о случившемся сообщил в полицию отец ребенка — девочка рассказала ему о том, что сделал с ней отчим на глазах у мамы этим летом. При этом, по предварительным данным, во время происходящего женщина держала и успокаивала девочку и просила не шуметь.

Сейчас подозреваемые в преступлении задержаны. С ними проводятся следственные действия. В следственном управлении СКР возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

изнасилование сожитель
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