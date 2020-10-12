Заложники коронавируса: взаперти 5 дней ждет бригаду COVID-19 с подтвержденной инфекцией 33-летняя мама с тремя детьми в Бердске

Один из частых признаков при ковиде — потеря вкуса и запаха

Сидит взаперти пять дней с тремя детьми-школьниками учительница из Бердска Светлана. Потеряв осязание и обоняние, она самостоятельно сделала тест на коронавирус, и он оказался положительным. Лично пришла в ковид-бригаду и сообщила все свои данные, а также предъявила тест. Бердчанку отправили домой и уверили, что к ней приедут. Но до сих пор ни ответа, ни привета. Ни по одному телефону в больницу Светлана дозвониться не может.

Первая повышенная температура, 37,2, у 33-летней Светланы появилась 3 октября. На следующий день все было в порядке. И на данный факт бердчанка не обратила внимания. Однако в понедельник, 5 октября, температура повысилась до 37, 6. На следующий день исчезли осязание и обоняние. Поэтому 7 октября она пошла сдавать платно тест на ковид. Результат оказался положительным. Сразу прямиком из клиники Светлана отправилась в ковид-бригаду, чтобы сообщить, что пришел положительный анализ.

-Там никого не было, только один медработник, которая сфотографировала мой анализ и все мои данные. Сказала, что все передаст. И к нам приедет ковидная бригада. Это было вечером в четверг. Я всю пятницу ждала бригаду — к нам никто не приехал. В 15.00 начала вызывать врача, потому что анализ положительный и нужно начинать какое-то лечение. Мне сказали, что сейчас уже заявки на вызов терапевта не принимаются, звоните завтра, а это — суббота. Я собралась и пошла покупать себе антибиотики. Мне нигде антибиотик не продали без рецепта. В субботу пыталась вызвать терапевта. Звонила и на 124, и в поликлинику. Нигде трубку не берут. Везде время ожидания. Ждала по 16 минут, но так и не дождалась. Сегодня понедельник. Я через знакомых нашла, как нужно лечиться. Лекарства мы купили. И сейчас по сути сидим и занимаемся самолечением. Со мной вместе сидят трое детей. К ним не приезжают и не берут у них анализы. Звоню в Роспотребнадзор — там трубку не берут. Мы оказались заложниками ситуации. Выйти не имеем права. И нет служб в городе, которые работали бы. По сути я могу встать и пойти на работу, отправить детей в школу. А анализ разорвать и выбросить. Потому что Роспотребнадзор мне не позвонил, не сказал номер дела, не вменил мне какие-то правила. Я должна подписать какое-то постановление. Не сделано вообще ничего. И для меня непонятно: нахожусь ли я на больничном? Почему мои дети просто так сидят дома? Не получая никакого лечения и образования, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 12 октября Светлана.

Ребятишки Светланы тоже заболели. Только болезнь у них началась с высокой температуры — доходило до 39,5. Муж Светланы возил их к педиатру. Врач расписала лечение каждому. Теперь они лечатся всей семьей. Благо, родственники работают в аптеках и теперь они знают форму лечения, отметила Светлана.

- Все, что со мной творится, я не понимаю. И эта система здравоохранения. Сейчас начинаем много читать. Говорят, что у нас шесть ковидных бригад, четыре из них заболели, и осталось только две. Никто никого не меняет. Я нахожусь дома пять дней и ко мне никто не приехал и ничего не сказал. Такого же быть не может. Рабочий день у людей восемь часов. За пять дней не приехать — не знаю, как это. Я понимаю, что я такая не одна. Еще один очень интересный факт — я работаю в школе, школа продолжает работать и мой класс продолжает учиться. Я сообщила руководителям сразу, что у меня подтвердили коронавирус. Сказала, что на больничном, по утверждению той женщины, которая находилась в ковидной бригаде. Я столкнулась с этой системой и понимаю, что у нас здравоохранение не работает вообще. У нас системы нет. Все, что было, разрушено до последнего. Мы настроены писать жалобу в прокуратуру. По результатам лечения. Чтобы нам разъяснили данную ситуацию. Почему так сложилось с нами. Честно сказать, я уже не хочу, чтобы ко мне кто-то приходил, бригада или не бригада. Я пойду сдам эти два анализа платно, когда поправлюсь, чтобы выйти на работу. Мне интересен сам факт полного бездействия всех служб. Начиная со здравоохранения и заканчивая Роспотребнадзором. Для чего они у нас, чтобы отписки писать? Или они созданы, чтобы помогать людям?

Светлана с нетерпением ждет, как будут развиваться события дальше.