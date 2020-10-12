Как изменился рост заболеваний COVID-19 в Новосибирской области, узнайте

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

Новосибирская область поднялась на 15-е место в ТОП-25 российских регионов с наиболее низким показателем заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил обзор регионов по заболеваемости на 100 тысяч человек — на 12 октября. ИЦК напоминает: заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан.

Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий. 12 октября Новосибирская область, продолжает оставаться в тройке наиболее благополучных субъектов СФО. Индекс заболеваемости здесь составляет 510,2 случая на 100 тысяч человек. Увеличение за неделю составило 23,8 пункта — самый низкий показатель в Сибири. Новосибирская область поднялась на 15-е место в ТОП-20 российских регионов с наиболее низким показателем заболеваемости на 100 тысяч населения. В СФО по данным ИЦК на 12 октября, общий показатель — 712 случаев на 100 тысяч человек. Это значительно выше, чем в Новосибирской области. Недельный прирост составил 47 пунктов. Среди федеральных округов РФ — Сибирский, по заболеваемости на 100 тысяч населения, уже полтора месяца занимает 5-е место. 12 октября «антилидером» СФО по данному показателю остается Республика Тыва.

Здесь отмечено 2554,9 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в Тыве вырос на 77,5 пункта. На 2-м месте — по-прежнему Республика Алтай, отстающая от Тывы в 1,2 раза. 3-е место — Республика Хакасия. По России Тыва за неделю опустилась на 3-е место в ТОП-10 «антилидеров», уступая Ямало-Ненецкому АО и Калмыкии. Кроме нее, сюда входит Республика Алтай (6-е место). Самый лучший показатель среди регионов СФО — стабильно у Кемеровской области. На 100 тысяч населения здесь 439,6 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 5,8 раза ниже показателей Тывы.​По данным ИЦК, 12 октября прирост показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России составил 58,9 пункта. Общий индекс — 893,7. Это значение заметно выше, чем в Новосибирской области. ИЦК сообщает: в мировом рейтинге (по статистике Университета Хопкинса на 12 октября) Россия остается на 4-м месте по числу заболевших коронавирусом. Первая тройка — США, Бразилия и Индия. 12 октября в РФ официально зафиксировано 1 312 310 случаев коронавирусной инфекции.