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Опубликовано расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год

17:45 12.10.2020 Фото: pixabay.com
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Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), могут пересдать этот предмет в резервные дни.

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Опубликовано расписание ЕГЭ в 2021 году

Основной период Единого государственного экзамена и основного государственного экзамена традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Проекты расписаний единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2021 год опубликованы для общественного обсуждения.
"В соответствии с проектом расписания ЕГЭ планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября)", — говорится в сообщении.

Отмечается что начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии. Нововведение 2021 года — разделение экзамена по информатике и ИКТ в основной период на два дня (18 и 19 июня), что связано с переводом этого экзамена в компьютерную форму. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

В соответствии с порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года — в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.

Выпускники, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), могут пересдать этот предмет в резервные дни. Получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, либо неудовлетворительный результат по обоим обязательным предметам, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и (или) математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период.

"ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября)", — отмечают в ведомстве.

Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 — до 1 марта 2021 года. Для помощи в подготовке к ЕГЭ Рособрнадзор в течение октября проводит серию онлайн-консультаций с участием разработчиков экзаменационных материалов, которые доступны на страницах ведомства в соцсети "ВКонтакте" и на YouTube.
Источник: regulation.gov.ru

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