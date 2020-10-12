Возможно ли купить или застолбить место на кладбище до смерти в Бердске?

Бердская власть определила четкие правила предоставления земельных участков под погребение умерших. Предусмотрено все: вплоть до минут в очереди. Подзахоронения возможны при определенных условиях.

За год на бердском кладбище появляется около 1000 новых могил

Мэр Бердска утвердил регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умершего». Судя по подписанному главой города постановлению, приобрети землю под могилу при жизни в Бердске невозможно. Место на бердском кладбище предоставляется исключительно по справке о смерти.

Желающим позаботиться о собственной могиле заранее застолбить участок на городском погосте не получится. Хотя возможно обратиться с просьбой похоронить рядом с уже существующей могилой. Это разрешат в том случае, если там есть место и на нарушаются санитарные нормы. Предоставление земли на бердском кладбище является бесплатным для заявителей.

Контролировать строгое исполнение регламента о погребении возложено на вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову.

Похороны по правилам

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка для погребения умершего, сроки и последовательность процедур при предоставлении муниципальной услуги, в том числе досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации Бердска или должностных лиц.

Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие между физическими и юридическими лицами, обратившимися за предоставлением земельного участка для погребения умершего и администрацией через муниципальное учреждение, осуществляющее полномочия по вопросам похоронного дела.

Кто и где вправе получить участок на кладбище

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юрлица - исполнители волеизъявления умершего. Это супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представитель умершего. При отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированная служба по вопросам похоронного дела, их уполномоченные представители.

Получить информацию о правилах погребения в Бердске можно в управлении ЖКХ, мэрии Бердска, бердском МФЦ, а также на портале госуслуг или по телефону единой справочной службы МФЦ – 052.

Информация по вопросам предоставления услуги по предоставлению места для погребения предоставляется в УЖКХ в:

- устной форме (лично или по телефону в соответствии с графиком приема заявителей);



- письменной форме (лично или почтовым сообщением);электронной форме, в том числе через ЕПГУ.

Звонок за 15 минут, ответ за 5 дней

При обращении заявителя по телефону информирование осуществляется по телефону в устной форме. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок. Устное информирование обратившегося лица осуществляется специалистом не более 15 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, либо дополнительная информация от заявителя, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает обратившемуся лицу направить в МКУ «УЖКХ» обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для обратившегося лица время для устного информирования.

При личном обращении заявителя ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги в МКУ «УЖКХ» или горадминистрацию. При письменном обращении ответ направляется заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации письменного обращения. Ответ подписывается главой Бердска либо уполномоченным лицом и содержит фамилию и номер телефона исполнителя.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государственные органы власти, органы местного самоуправления или должностному лицу, глава города вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 5 (пять) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

Полная информация

На портале госуслуг размещается следующая информация:

1) Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требований к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;

3) срок предоставления муниципальной услуги;

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.

Информация о предоставлении места на кладбище и услугах, необходимых для получения этой муниципальной услуги доступна на сайте администрации. Заявителю при обращении предоставляется следующая информация:

1) о местонахождении учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) об основании отказа в предоставлении муниципальной услуги;

5) о ходе и сроках предоставления муниципальной услуги;

6) о времени приема документов;

7) о порядке обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Стандарт предоставления участка для могилы

Предоставление участка земли для погребения умершего осуществляет городская администрация. Отвечает за это управление ЖКХ. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предоставлении участка на кладбище либо об отказе. В случае принятия положительного решения уполномоченным специалистом готовится справка о предоставлении земельного участка для погребения умершего. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в форме письменного уведомления с указанием причин отказа.

Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 3 рабочих дней со дня обращения. Срок выдачи (направления) заявителю документов составляет 1 день со дня принятия решения о выделении земли на кладбище.

По выбору заявителя заявление на предоставление земельного участка для погребения умершего и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются в МКУ «УЖКХ» или МФЦ.

Перечень документов, необходимых для предоставления земли на кладбище:

1) заявление по форме;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) копия медицинского свидетельства о смерти, справки о смерти или свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки;



4) копии документов, подтверждающих родство с умершим;5) справка о кремации (для захоронения урны с прахом);6) согласие органов внутренних дел на погребение умерших, личность которых не установлена;7) разрешение на перевозку тела (останков) умершего, а также проездных документов, включая документы на пересечение государственных границ (в случае смерти на территории иного населенного пункта или на территории иностранного государства).

В случае подачи заявления представителем заявителя к заявлению дополнительно прилагается копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающая права (полномочия) представителя заявителя (заверенная доверенность от заявителя доверителю, с указанием Ф.И.О. и адреса регистрации доверителя).

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги, заявитель дополнительно представляет согласие на обработку персональных данных.

При предоставлении участка для могилы запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении исполнительных органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя организации, предоставляющей муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Основаниями для отказа в предоставлении участка земли для погребения являются:



- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 раздела II настоящего административного регламента;- наличие в представленных документах повреждений, исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;- отсутствие места для погребения на указанном заявителем кладбище в указанном месте;невозможность погребения в указанном заявителем месте по причинам несоответствия санитарным нормам и правилам.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – один рабочий день с момента обращения заявителя (при личном обращении); один день со дня поступления письменной корреспонденции (почтой), один день со дня поступления запроса через электронные каналы связи. Запросы заявителя регистрируются в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:

1) Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей наименование и место нахождения учреждения и режим работы.



2) Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.3) Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.4) Места для заполнения документов оборудуются столами, стульями и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.5) Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуется информационным стендом с образцом заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.6) Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.7) Каждое рабочее место специалистов учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, оргтехникой.Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оказания первой медицинской помощи (аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией, входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в помещение, системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, пандусом, гардеробом и туалетом.9) Здание должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). На территории, прилегающей к зданию, должны быть оборудованы парковочные места (в том числе для транспортных средств инвалидов), не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о муниципальной услуге, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним заявителей. Информационные стенды оборудуются визуальной текстовой информацией, содержащей справочные сведения для заявителей, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и образцы для заполнения.

Информационные материалы, размещаемые на информационных стендах, обновляются по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Показателями доступности муниципальной услуги являются:

- полнота и достоверность информации о муниципальной услуге, о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на официальных стендах, на интернет ресурсе администрации, ЕПГУ;

- пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до места предоставления муниципальной услуги;

размещение информации об услуге в месте предоставления муниципальной услуги, на ЕПГУ.

Показателями качества муниципальной услуги являются:

-своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги;



-выполнение должностными лицами, специалистами администрации и МКУ «УЖКХ», предусмотренных законодательством РФ требований, правил и норм, а также соблюдение последовательности административных процедур и сроков их исполнения при предоставлении муниципальной услуги;-отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, специалистов при предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со специалистом 2 раза, продолжительность взаимодействия составляет не более 30 минут за один раз взаимодействия.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием портала госуслуг, заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;

- запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;

- прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;



- получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;- получение результата предоставления муниципальной услуги;- получение решения об отказе;- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации, должностного лица администрации либо муниципального служащего, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей последовательности административных процедур:

- прием и регистрация документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;



- рассмотрение документов, предоставленных заявителем;- принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Началось

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя либо уполномоченного представителя с заявлением по форме. При принятии документов специалист проверяет:

1) наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и правильность оформления заявления;

2) соответствие представленных документов следующим требованиям:

документы, в установленных законодательством случаях, удостоверены уполномоченными на то органами, должностными лицами, скреплены печатями (при наличии);

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) заявителя, адрес места жительства написаны полностью;



в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

При принятии документов, представленных заявителем лично, специалист:

- сверяет оригиналы и копии документов, если их верность не засвидетельствована в установленном порядке, заверяет копии документов своей подписью, заверяет оригиналы документов и возвращает их заявителю;

оказывает помощь заявителю в оформлении нового заявления, в случае неправильного оформления заявления о предоставления муниципальной услуги;

В случае обнаружения несоответствия представленных документов вышеперечисленным требованиям специалист информирует заявителя (представителя заявителя) о возможности принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в случае не устранения обнаруженных несоответствий.

Если представленные документы соответствуют требованиям законодательства и настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует представленные документы в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной услуги и сообщает заявителю регистрационный номер заявления. Суммарная длительность административной процедуры приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет не более 30 минут.

В случае представления заявления через МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет процедуру приема заявления. Принятое заявление сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке, размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «Центр приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения в МКУ «УЖКХ». Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в МКУ «УЖКХ» курьером МФЦ в порядке, определенном соглашением между МФЦ и администрацией Бердска.

В случае поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, через МФЦ, срок регистрации документов составляет 1 рабочий день с момента поступления указанных документов.

В случае представления документов представителем заявителя специалист проверяет документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя. Результатом выполнения административной процедуры является прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и внесение соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги в день приема заявления и прилагаемых к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является прием специалистом заявления и всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и внесение записи в журнал регистрации заявлений в день приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Зарегистрированные документы передаются специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов, специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги в течение рабочего дня. Рассмотрение документов о предоставлении муниципальной услуги осуществляется уполномоченным специалистом МКУ «УЖКХ».

Основанием для начала административной процедуры является соответствие заявления и документов предъявляемым требованиям. В случае принятия отрицательного решения заявителю направляется уведомление. В случае принятия положительного решения, уполномоченным специалистом выдается справка о предоставлении земельного участка для погребения умершего.

Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю указанным в заявлении способом, в случае отсутствия указания на способ направления результата - лично под роспись, либо направляется ему почтовой связью не позднее следующего рабочего дня после принятия решения.

Суммарная длительность административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 3 рабочих дней. Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения.

На что жалуетесь?

Заявители вправе обжаловать решения и действия (бездействие) администрации, МКУ «УЖКХ», их должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра в следующих случаях:



1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в МКУ «УЖКХ», МФЦ, либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МКУ «УЖКХ» и МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.