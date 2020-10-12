Шок: На 40% больше заболевших коронавирусом нашли за неделю в Москве

Среди выявленных пациентов, граждане в возрасте от 18 до 45 лет составили 45,1%, от 46 до 65 лет — 30,4%, от 66 до 79 — 4%, дети — 10,4%. Врачи рекомендуют соблюдать перчатно-масочный режим и социальную дистанцию.

Число новых случаев коронавируса в Москве выросло на 40% за неделю

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил об увеличении числа пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в столице за неделю.

По данным оперштаба, всего за неделю число новых случаев коронавируса выросло на 40%. В настоящий момент в столице выявлено 4 395 пациентов с диагнозом COVID-19. За сутки было госпитализировано 917 человек. Всего за неделю количество больных в столичных больницах прибавилось на 14,8% по сравнению с предыдущей. На ИВЛ находится 275 человек.

Среди выявленных пациентов, граждане в возрасте от 18 до 45 лет составили 45,1%, от 46 до 65 лет — 30,4%, от 66 до 79 — 4%, дети — 10,4%. Врачи рекомендуют соблюдать перчатно-масочный режим и социальную дистанцию.