Лобода первый раз показала лицо маленькой дочери Тильды

Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку, — подписала снимок Светлана Лобода.

Редкое фото Светланы Лободы с младшей дочерью Тильдой вызвало бурную реакцию поклонников

Редкое фото Светланы Лободы с младшей дочерью Тильдой вызвало бурную реакцию поклонников. Звезда не только впервые показала лицо девочки, но и трогательно призналась ей в любви. Подробнее — в нашем материале!

В Сети обсуждают милое фото Светланы Лободы с младшей дочкой Тильдой. Ранее певица не показывала лицо своего ребенка, поэтому снимок произвел настоящий фурор среди поклонников Светланы даже несмотря на то, что на новом фото малышка позирует в солнцезащитных очках.

Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку, — подписала снимок Светлана Лобода.

Отметим, что 37-летняя Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: 9-летнюю Еву и 2-летнюю Тильду.

Старшую дочь Еву звезда родила от гражданского брака с Андреем Царем, а вот личность отца младшего ребенка Лобода не раскрывает.

Источник: hochu.ua