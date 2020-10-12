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Красота / Общество

Лобода первый раз показала лицо маленькой дочери Тильды

23:49 12.10.2020 Фото: instagram.com
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Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку, — подписала снимок Светлана Лобода.

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Редкое фото Светланы Лободы с младшей дочерью Тильдой вызвало бурную реакцию поклонников

Редкое фото Светланы Лободы с младшей дочерью Тильдой вызвало бурную реакцию поклонников. Звезда не только впервые показала лицо девочки, но и трогательно призналась ей в любви. Подробнее — в нашем материале!

В Сети обсуждают милое фото Светланы Лободы с младшей дочкой Тильдой. Ранее певица не показывала лицо своего ребенка, поэтому снимок произвел настоящий фурор среди поклонников Светланы даже несмотря на то, что на новом фото малышка позирует в солнцезащитных очках.

Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку, — подписала снимок Светлана Лобода.

Отметим, что 37-летняя Светлана Лобода воспитывает двух дочерей: 9-летнюю Еву и 2-летнюю Тильду.

Старшую дочь Еву звезда родила от гражданского брака с Андреем Царем, а вот личность отца младшего ребенка Лобода не раскрывает.

Источник: hochu.ua

звездные дети малышка младшая дочь певица поклонники фото Светлана Лобода
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