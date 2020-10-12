Новогодний праздник для самых маленьких: как подготовиться к торжеству?

Торжество можно организовать где угодно – в школе, на предприятии, в магазине и даже родильном доме. На выписку из роддома можно позвать Деда Мороза со Снегурочкой, музыкантов, а также самых близких друзей и родственников. Либо заказать костюм снегурочки здесь.
Подготовка к празднованию
Важно знать, что праздник в роддоме организуется в первую очередь для мамы и папы новорожденного, ведь младенец еще слишком мал и мало что понимает. Тематика праздника обычно выбирается взрослая, хотя стандартную идею с хороводами, вызовом Снегурочки, возгласами «Елочка, гори!», никто не отменял. Организацией торжества обычно занимается молодой отец или родственники новорожденного. Важно учитывать состояние новоиспеченной мамочки – слишком продолжительное празднование утомит ее.
Атрибутика праздника
Оформление зала, где происходит выписка, зависит от бюджета мероприятия. Минимально необходимое убранство обычно уже имеется в помещении для выписки – это небольшая елочка в углу, пара гирлянд и шариков. Организатор праздника, согласовав мероприятие с администрацией роддома, может дополнить его более солидной наряженной елкой, поздравительными надписями, воздушными шарами с поздравлениями, светодиодными гирляндами, бенгальскими огнями. Допустимо поставить и негромкую фоновую музыку, которая понравится молодой матери. Если планируется, что праздник продолжится дома, придется позаботиться о еде для гостей, которую готовят заранее или заказывают в службах доставки. Вечером, когда будет темно, допустимо запустить фейерверк.
Организация торжества
Устроителям праздника следует уточнить, когда именно произойдет выписка и сколько времени можно провести в праздничном зале – ведь в один и тот же день могут выписываться несколько детей. К назначенному времени все должно быть готово.
Примерный сценарий выглядит так:
- звучит торжественная музыка;
- выходит молодая мама, пока что одна;
- тем временем, «за кулисами» сотрудники роддома одевают новорожденного;
- гости дарят мамочке цветы, поздравляют;
- ведущий торжества рассказывает, что Дедушка Мороз приготовил особый подарок;
- хором зовут Деда Мороза;
- выходит Дед Мороз, раздает всем конфеты, сообщает, что надо позвать Снегурочку, так как основной подарок у нее;
- хором зовут Снегурочку;
- под всеобщие аплодисменты выходит Снегурочка с младенцем на руках, вручает его папе или маме.
Чтобы сэкономить средства, не обязательно заказывать профессиональных актеров. Дедом Морозом станет кто-то из друзей, а по предварительной договоренности, Снегурочкой наряжают нянечку, которая выносит младенца. Интернет магазин взрослых костюмов Деда Мороз и Снегурочки https://dedodet.ru