Новогодний праздник для самых маленьких: как подготовиться к торжеству?

Торжество можно организовать где угодно – в школе, на предприятии, в магазине и даже родильном доме. На выписку из роддома можно позвать Деда Мороза со Снегурочкой, музыкантов, а также самых близких друзей и родственников. Либо заказать костюм снегурочки здесь.

Подготовка к празднованию

Важно знать, что праздник в роддоме организуется в первую очередь для мамы и папы новорожденного, ведь младенец еще слишком мал и мало что понимает. Тематика праздника обычно выбирается взрослая, хотя стандартную идею с хороводами, вызовом Снегурочки, возгласами «Елочка, гори!», никто не отменял. Организацией торжества обычно занимается молодой отец или родственники новорожденного. Важно учитывать состояние новоиспеченной мамочки – слишком продолжительное празднование утомит ее.

Атрибутика праздника

Оформление зала, где происходит выписка, зависит от бюджета мероприятия. Минимально необходимое убранство обычно уже имеется в помещении для выписки – это небольшая елочка в углу, пара гирлянд и шариков. Организатор праздника, согласовав мероприятие с администрацией роддома, может дополнить его более солидной наряженной елкой, поздравительными надписями, воздушными шарами с поздравлениями, светодиодными гирляндами, бенгальскими огнями. Допустимо поставить и негромкую фоновую музыку, которая понравится молодой матери. Если планируется, что праздник продолжится дома, придется позаботиться о еде для гостей, которую готовят заранее или заказывают в службах доставки. Вечером, когда будет темно, допустимо запустить фейерверк.

Организация торжества

Устроителям праздника следует уточнить, когда именно произойдет выписка и сколько времени можно провести в праздничном зале – ведь в один и тот же день могут выписываться несколько детей. К назначенному времени все должно быть готово.

Примерный сценарий выглядит так:

звучит торжественная музыка;

выходит молодая мама, пока что одна;

тем временем, «за кулисами» сотрудники роддома одевают новорожденного;

гости дарят мамочке цветы, поздравляют;

ведущий торжества рассказывает, что Дедушка Мороз приготовил особый подарок;

хором зовут Деда Мороза;

выходит Дед Мороз, раздает всем конфеты, сообщает, что надо позвать Снегурочку, так как основной подарок у нее;

хором зовут Снегурочку;

под всеобщие аплодисменты выходит Снегурочка с младенцем на руках, вручает его папе или маме.

Чтобы сэкономить средства, не обязательно заказывать профессиональных актеров. Дедом Морозом станет кто-то из друзей, а по предварительной договоренности, Снегурочкой наряжают нянечку, которая выносит младенца. Интернет магазин взрослых костюмов Деда Мороз и Снегурочки https://dedodet.ru