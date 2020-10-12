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Система интернет-эквайринга: как это работает

16:57 12.10.2020
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Интернет-эквайринг – это возможность для интернет-магазинов проводить оплату заказов от клиентов при помощи банковских карт и электронных кошельков. Отличие от обычного эквайринга – отсутствие физического носителя – банковской карты.

Как проходит оплата

Процедура оплаты возможна благодаря платежному провайдеру, который принимает и обрабатывает запросы. При этом провайдером может быть стандартный банк (Сбербанк) или специальная система (Яндекс.Касса, WalletOne). Подключить оплату посредством эквайринга и мерчант аккаунт можно на WELLCOINPAY.

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Цепочка проведения платежа при помощи интернет-эквайринга состоит из 9 этапов:

  1. Введение данных в специальную форму.
  2. Отправка данных провайдеру.
  3. Обращение от лица провайдера к банку-эквайеру.
  4. Обращение от банка-эквайера к платежной системе.
  5. Обращение платежной системы к банку-эмитенту.
  6. Ответ от банка-эмитента о возможность проведения платежа с определенного счета, в зависимости от его баланса.
  7. Информация отправляется по обратной цепочке.
  8. При положительном ответе по той же цепочке отправляется запрос о списании средств.
  9. Извещение продавца о списании средств и завершение сделки.

Количество участников не изменяется в зависимости от сервиса, предоставляющего услуги провайдера.

Зачем необходим интернет-эквайринг

Первостепенный тип организаций, которым требуется такая услуга – интернет-магазины, продающие товары или услуги. Но интернет-эквайринг начинает проникать и в офлайновые компании, которые создают возможность оплаты услуг и регулярных платежей. Несомненный плюс технологии – принятие средств из любой точки мира в любой валюте.

Но кроме плюсов есть и недостатки. Так некоторые покупатели опасаются совершать онлайн-платежи, ведь существует реальная вероятность мошенничества.

Подключение интернет-эквайринга

Компания должна обратиться к провайдеру с соответствующей просьбой. На оставленную заявку банки-эквайеры отвечают самостоятельно. После заключение договора клиент сможет начать принимать оплату. Будущий покупатель будет использовать платежный интерфейс, связанный с провайдером и защищенный современными системами безопасности.

Как выбрать провайдера

Следует обращать внимание на качество предоставляемого сервиса. Множество компаний смотрят сначала на стоимость подключения и взимаемую комиссию, не осознавая возможные минусы при использовании того или иного провайдера. Поэтому более важными показателями являются:

  • режим работы службы поддержки;
  • скорость работы;
  • системы безопасности;
  • возможность формирования обратных платежей.

Также следует обратить внимание на принимаемые валюты, дополнительные услуги и возможность брендирования интерфейса.

Стоимость

Цена за использование ресурсов провайдера формируется посредством:

  1. Комиссии.
  2. Абонентских платежей.
  3. Подключения.

Большинство провайдеров взимают комиссию сразу со всех сторон-участников процесса проведения оплаты. Размер комиссии определяется для каждой компании на индивидуальных условиях в зависимости от оборота и типа продаваемых товаров или предлагаемых услуг. Под абонентской платой подразумевается стоимость оборудования и его обслуживание.

Подключение интернет-эквайринга для оффшорных компаний

В таком случае используется мерчант-аккаунт для приема платежей. При этом потребуется обратиться к международным провайдерам, которые готовы работать с банками в оффшорах. Выбор подходящего провайдера основывается на:

  • стране регистрации компании;
  • предлагаемых товарах или услугах;
  • среднем чеке;
  • ежемесячном обороте.

Под мерчант-аккаунтами подразумевается промежуточный счет, где деньги хранятся до момента подтверждения совершения покупки с отсутствием требований о возврате средств. Поэтому средства на счету являются замороженными, так как компания не сможет использовать их до момента перечисления всей суммы на расчетный счет компании.

интернет-эквайринг
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