Система интернет-эквайринга: как это работает

Как проходит оплата
Процедура оплаты возможна благодаря платежному провайдеру, который принимает и обрабатывает запросы. При этом провайдером может быть стандартный банк (Сбербанк) или специальная система (Яндекс.Касса, WalletOne). Подключить оплату посредством эквайринга и мерчант аккаунт можно на WELLCOINPAY.
Цепочка проведения платежа при помощи интернет-эквайринга состоит из 9 этапов:
- Введение данных в специальную форму.
- Отправка данных провайдеру.
- Обращение от лица провайдера к банку-эквайеру.
- Обращение от банка-эквайера к платежной системе.
- Обращение платежной системы к банку-эмитенту.
- Ответ от банка-эмитента о возможность проведения платежа с определенного счета, в зависимости от его баланса.
- Информация отправляется по обратной цепочке.
- При положительном ответе по той же цепочке отправляется запрос о списании средств.
- Извещение продавца о списании средств и завершение сделки.
Количество участников не изменяется в зависимости от сервиса, предоставляющего услуги провайдера.
Зачем необходим интернет-эквайринг
Первостепенный тип организаций, которым требуется такая услуга – интернет-магазины, продающие товары или услуги. Но интернет-эквайринг начинает проникать и в офлайновые компании, которые создают возможность оплаты услуг и регулярных платежей. Несомненный плюс технологии – принятие средств из любой точки мира в любой валюте.
Но кроме плюсов есть и недостатки. Так некоторые покупатели опасаются совершать онлайн-платежи, ведь существует реальная вероятность мошенничества.
Подключение интернет-эквайринга
Компания должна обратиться к провайдеру с соответствующей просьбой. На оставленную заявку банки-эквайеры отвечают самостоятельно. После заключение договора клиент сможет начать принимать оплату. Будущий покупатель будет использовать платежный интерфейс, связанный с провайдером и защищенный современными системами безопасности.
Как выбрать провайдера
Следует обращать внимание на качество предоставляемого сервиса. Множество компаний смотрят сначала на стоимость подключения и взимаемую комиссию, не осознавая возможные минусы при использовании того или иного провайдера. Поэтому более важными показателями являются:
- режим работы службы поддержки;
- скорость работы;
- системы безопасности;
- возможность формирования обратных платежей.
Также следует обратить внимание на принимаемые валюты, дополнительные услуги и возможность брендирования интерфейса.
Стоимость
Цена за использование ресурсов провайдера формируется посредством:
- Комиссии.
- Абонентских платежей.
- Подключения.
Большинство провайдеров взимают комиссию сразу со всех сторон-участников процесса проведения оплаты. Размер комиссии определяется для каждой компании на индивидуальных условиях в зависимости от оборота и типа продаваемых товаров или предлагаемых услуг. Под абонентской платой подразумевается стоимость оборудования и его обслуживание.
Подключение интернет-эквайринга для оффшорных компаний
В таком случае используется мерчант-аккаунт для приема платежей. При этом потребуется обратиться к международным провайдерам, которые готовы работать с банками в оффшорах. Выбор подходящего провайдера основывается на:
- стране регистрации компании;
- предлагаемых товарах или услугах;
- среднем чеке;
- ежемесячном обороте.
Под мерчант-аккаунтами подразумевается промежуточный счет, где деньги хранятся до момента подтверждения совершения покупки с отсутствием требований о возврате средств. Поэтому средства на счету являются замороженными, так как компания не сможет использовать их до момента перечисления всей суммы на расчетный счет компании.