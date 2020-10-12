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"За неприличные высказывания" снимут с должности депутата Лысакова Госдумы

17:15 12.10.2020 Фото: URA.RU/ТАСС
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В последнее время народный избранник в своем телеграм-канале публикует в том числе комментарии, "откровенно хамские в отношении своих коллег по фракции и партии".

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Вячеслав Лысаков

В Госдуме президиум фракции "Единая Россия" обсудит отстранение депутата Вячеслава Лысакова с должности первого зампредседателя комитета по законодательству и госстроительству, объявил лидер фракции Сергей Неверов.

"Должность первого заместителя одного из ключевых комитетов Думы не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний, которые допускает Лысаков, - объяснил он. - Оставаясь просто депутатом, Вячеслав Иванович вправе выражать свою позицию так, как считает нужным, и в этом случае его мнение никоим образом уже не будет ассоциироваться с позицией комитета или позицией фракции".

В последнее время Лысаков в своем телеграм-канале публикует в том числе комментарии, "откровенно хамские в отношении своих коллег по фракции и партии", сказал источник "Интерфакса" во фракции.

Лысаков в телеграм-канале подтвердил информацию о том, что его могут лишить думской должности. Прокомментировать ситуацию он обещал позднее.

"Интерфаксу" он объяснил, что такую реакцию "Единой России" вызвала "совокупность вопросов и высказываний по различным темам, в том числе политическим".

"Раз уже мне сигнал послан, теперь я должен думать, кому я интересен. Я не член партии "Единая Россия", поэтому с чистой совестью могу вести и веду переговоры с различными партиями", - продолжил он.

В связи с этим он будет готов выдвинуться на следующие думские выборы от легитимных партий, которые имеют возможность пройти в Думу без сбор подписей. При этом, как он считает, "было бы неправильно ему самому стучаться к партиям", так что он ведет и будет вести переговоры с теми партиями, которые к нему "постучатся".

"Конечно, мне бы хотелось идти от западного округа в Москве, который я знаю, где я с детства вырос, в который много вложено труда", - отметил Лысаков.

В апреле он через фейсбук призвал подписчиков читать его "авторский канал" в Телеграме. Он объяснил, что фейсбук ему неудобен, а сообщения в этой соцсети он получает с большими опозданиями, тогда как "Telegram всё-же сделал наш парень".

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