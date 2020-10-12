Сколько выбросила на улицу с работы пандемия коронавируса в России, назвал Минтруд

Счет идет на миллионы. Глава минитерства Антон Котяков считает, что ситуация на рынке труда остается достаточно сложной.

Глава Минтруда Антон Котяков назвал число безработных в России

Число безработных с марта выросло на 1,3 миллиона человек, до 4,8 млн, уровень безработицы вырос до 6,4%, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"У нас на сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 миллионов человек до 4,8 миллиона", - сказал он на встрече с депутатами фракции "Единая Россия".

По его словам, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, а сегодня – 6,4%.