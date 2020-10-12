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Признался в убийстве и расчленении аспирантки историк-"наполеон" Соколов

18:06 12.10.2020 Фото: Скриншот
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Ученый заявил в суде Санкт-Петербурга, что раскаивается в содеянном. Он возмутился и закричал, когда во время рассказа о его заслугах судья попросил быть "ближе к сути".

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Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в суде признал вину, передает ТАСС.

В понедельник в суде в Санкт-Петербурге начался допрос Соколова. В июне ученый отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве.

"Да, признаюсь. Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном", - сказал он. Соколов также сообщил, что признает вину в том, что хранил оружие и боеприпасы.

В ходе допроса на суде историк рассказал о своих научных заслугах, в том числе сообщил, что написал множество научных трудов и готовил к выпуску книги, которые не вышли "из-за трагедии". По мнению Соколова, эти факты характеризуют его личность. Также ученый отметил, что гордится тем, что награжден орденом Почетного легиона, который считается знаком признания особых заслуг перед Францией.

Судья в ходе допроса попросила быть историка ближе к сути в своих высказываниях, после чего Соколов начал кричать. "Почему мне не дают говорить?", - выкрикнул Соколов. Адвокат историка неоднократно высказывал возражения судье, отмечая, что "на скамье сидит не робот, а живой человек". За споры с судом защитнику было объявлено замечание, а в заседании объявили перерыв.

защитник обвиняемый признал вину расчленил Олег Соколов
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