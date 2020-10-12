Трубы для водозабора сплавят через Бердский залив до НФС-2 на Обском море в Бердске

Сифонные линии готовят для эксплуатации на площадке недалеко от моста через Бердь. В ближайшие дни их доставят по воде к очистным сооружениям за Гуменкой. Устранят угрозу обезвоживания брдчан.

Мэр проконтролировал подготовку сифонных линий к транспортировке

Глава Бердска Евгений Шестернин и директор управления капитального строительства Антон Антонов 12 октября проконтролировали подготовку сифонных линий к транспортировке. Об сообщил пресс-центр мэрии Бердска.

Изготовление плетей завершено, сейчас в районе Главной насосной станции идет подготовка сифонных линий к транспортировке. На днях линии полностью вытянут на воду и при помощи трала их доставят к НФС-2 для затопления и укладки.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", старые сифонные линии имеют большой износ и могут выйти из строя в любой момент. Также существует угроза порыва трубы из-за понижения уровня водохранилища. Новые сифонные линии позволят забирать воду при уровне воды в 106 метров, что на два метра ниже текущих возможностей.

Как уточнил "Курьер. Среда. Бердск" Антонов, на обширном участке в районе ул. Зональной возле КНС ведут работы, чтобы потом транспортировать трубы по воде:

- Технология такая - здесь собираются сифонные линии, а потом они будут сплавляться по воде в район строительства у водозабора на Обском море.

По его словам, до окончания работ осталось несколько дней.

НФС-2 с водозабором на бердском побережье Обского моря обеспечивает питьевой водой 70% населения Бердска. Из-за риска остаться без воды правительство Новосибирской области выделило 172 млн рублей на строительство водоприемного оголовка и проведение сифонных линий. В скором времени будет смонтирована новая часть водозабора, что повысит качество обеспечения питьевой водой бердчан.