Утонула в бассейне 2-летняя девочка. Судят мать за оставление ребенка в опасности

Известно, что подсудимая была лишена родительских прав. В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

На скамье подсудимых окажется мать, по вине которой утонула ее двухлетняя дочка

Страшное уголовное дело будет рассматриваться в Богородском районе. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, на скамье подсудимых окажется мать, по вине которой утонула ее двухлетняя дочка.

Трагедия произошла в деревне Чижково. По версии следствия, женщина оставила маленького ребенка одного рядом с бассейном, а сама ушла по делам. В результате ребенок утонул, спасти его не удалось.

Известно, что подсудимая была лишена родительских прав. Она несколько раз привлекалась к административной и уголовной ответственности за то, что оставляла детей в опасности. В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».