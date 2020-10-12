Утонула в бассейне 2-летняя девочка. Судят мать за оставление ребенка в опасности

Страшное уголовное дело будет рассматриваться в Богородском районе. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, на скамье подсудимых окажется мать, по вине которой утонула ее двухлетняя дочка.
Трагедия произошла в деревне Чижково. По версии следствия, женщина оставила маленького ребенка одного рядом с бассейном, а сама ушла по делам. В результате ребенок утонул, спасти его не удалось.
Известно, что подсудимая была лишена родительских прав. Она несколько раз привлекалась к административной и уголовной ответственности за то, что оставляла детей в опасности. В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».