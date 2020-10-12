Умер главврач туберкулезной больницы Новосибирска Михаил Евсин

Официальная причина гибели не называется. Евсин скончался на 59 году жизни.

Предположительно Михаил Евсин скончался после того, как заразился коронавирусом

Главный врач Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Михаил Евсин скончался. Официальная причина гибели не называется.

Евсин скончался на 59 году жизни, сообщила пресс-служба областного минздрава 12 октября. Причина смерти на называется.

Михаил Евсин родился 17 июня 1962 года в Купино Новосибирской области. Окончил Новосибирский медицинский институт и Новосибирскую государственную медицинскую академию. Работал военным врачом с 1985 года, в 1994-м возглавил медицинскую часть СИЗО №1 Новосибирска.

В 1997 году Евсина назначили на должность главврача областной туберкулезной больницы.