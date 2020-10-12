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Умер главврач туберкулезной больницы Новосибирска Михаил Евсин

19:05 12.10.2020 Фото: Википедии
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Официальная причина гибели не называется. Евсин скончался на 59 году жизни.

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Предположительно Михаил Евсин скончался после того, как заразился коронавирусом
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер главврач туберкулезной больницы Новосибирска Михаил ЕвсинВозможно ли купить или застолбить место на кладбище до смерти в Бердске?Ещё 451 новостей

Главный врач Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Михаил Евсин скончался. Официальная причина гибели не называется.

Евсин скончался на 59 году жизни, сообщила пресс-служба областного минздрава 12 октября. Причина смерти на называется.

Михаил Евсин родился 17 июня 1962 года в Купино Новосибирской области. Окончил Новосибирский медицинский институт и Новосибирскую государственную медицинскую академию. Работал военным врачом с 1985 года, в 1994-м возглавил медицинскую часть СИЗО №1 Новосибирска.

В 1997 году Евсина назначили на должность главврача областной туберкулезной больницы.

главврач коронавирус скончался туберкулез Михаил Евсин
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