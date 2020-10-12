Умер главврач туберкулезной больницы Новосибирска Михаил Евсин

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Главный врач Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Михаил Евсин скончался. Официальная причина гибели не называется.
Евсин скончался на 59 году жизни, сообщила пресс-служба областного минздрава 12 октября. Причина смерти на называется.
Михаил Евсин родился 17 июня 1962 года в Купино Новосибирской области. Окончил Новосибирский медицинский институт и Новосибирскую государственную медицинскую академию. Работал военным врачом с 1985 года, в 1994-м возглавил медицинскую часть СИЗО №1 Новосибирска.
В 1997 году Евсина назначили на должность главврача областной туберкулезной больницы.