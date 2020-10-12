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Увеличит компенсацию выпадающих доходов до 13% из-за коронавируса Бердску региональная власть

19:29 12.10.2020 Фото: Nso.ru
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Потери бюджетов, которые не удалось устранить за счет увеличения нормативов отчислений от упрощенной системы налогообложения, учтены при расчете помощи на 2021 год.

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Правительством региона одобрен законопроект, направленный на совершенствование межбюджетных отношений Новосибирской области

Правительством Новосибирской области внесены изменения в региональный закон, регулирующий межбюджетные отношения. Вопрос рассмотрен 12 октября в ходе заседания правительства региона, которое провел первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко представил соответствующий проект закона «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от отдельных налогов, передаче в бюджеты сельских поселений Новосибирской области налоговых доходов от отдельных налогов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, и межбюджетных трансфертах между областным бюджетом Новосибирской области и бюджетами муниципальных образований Новосибирской области».

Изменения разработаны в целях недопущения разбалансированности местных бюджетов и приведения в соответствие с нормами Бюджетного Кодекса РФ и регионального законодательства. Для достижения данной цели предусмотрена частичная компенсация выпадающих доходов местных бюджетов в связи с отменой единого налога на вмененный доход путем увеличения передаваемых на местный уровень дополнительных единых нормативов от упрощенной системы налогообложения с 30% до 40% в муниципальные районы, с 10% до 13% в городские округа. К городским округам относится и Бердск. Потери бюджетов районов и городских округов, которые не удалось устранить за счет увеличения нормативов отчислений от упрощенной системы налогообложения, учтены при расчете нецелевой финансовой помощи на 2021 год путем увеличения норматива «прочих» расходов.

Законопроект был одобрен правительством Новосибирской области и будет направлены губернатору региона для направления в Законодательное собрание Новосибирской области в установленном порядке.

бюджет вмененный доход компенсация коронавирус налог округ
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