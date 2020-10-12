Депутат-единорос обматерила комментатора в соцсети: пришлось извиняться

Депутат ульяновской гордумы Виктория Маркелова обиделась на комментарий, гласивший, что у представителей власти, по мнению критика, есть только два инстинкта: выслуживаться перед вышестоящими и обманывать избирателей.

Депутат ульяновской гордумы от "Единой России" Виктория Маркелова

Депутат ульяновской гордумы от "Единой России" Виктория Маркелова в оскорбительной манере пообщалась с согражданами в соцсети. Отвечая на критику одного из пользователей, она позволила себе нецензурные выражения.

В адрес депутата был написан комментарий, гласивший, что у представителей власти, по мнению критика, есть только два инстинкта: выслуживаться перед вышестоящими и обманывать избирателей. Мнение было высказано в не слишком вежливой форме и с использованием ненормативной лексики. Народная избранница ответила в той же манере. Маркелова написала несколько сообщений, в которых не скупилась на хамство и мат.

На неподобающий тон переписки обратили внимание местные СМИ, пользователи возмутились поведением депутата. Маркеловой пришлось извиняться.

"Меня задело бесцеремонное неуважительное отношение, - заявила она радиостанции "Говорит Москва". - Я ответила ему, скорее, как человек, а не как депутат".

Маркелова добавила, что подобные эмоции считает недопустимыми для депутата.