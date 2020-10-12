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Депутат-единорос обматерила комментатора в соцсети: пришлось извиняться

19:47 12.10.2020 Фото: vk.com
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Депутат ульяновской гордумы Виктория Маркелова обиделась на комментарий, гласивший, что у представителей власти, по мнению критика, есть только два инстинкта: выслуживаться перед вышестоящими и обманывать избирателей.

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Депутат ульяновской гордумы от "Единой России" Виктория Маркелова

Депутат ульяновской гордумы от "Единой России" Виктория Маркелова в оскорбительной манере пообщалась с согражданами в соцсети. Отвечая на критику одного из пользователей, она позволила себе нецензурные выражения.

В адрес депутата был написан комментарий, гласивший, что у представителей власти, по мнению критика, есть только два инстинкта: выслуживаться перед вышестоящими и обманывать избирателей. Мнение было высказано в не слишком вежливой форме и с использованием ненормативной лексики. Народная избранница ответила в той же манере. Маркелова написала несколько сообщений, в которых не скупилась на хамство и мат.

На неподобающий тон переписки обратили внимание местные СМИ, пользователи возмутились поведением депутата. Маркеловой пришлось извиняться.

"Меня задело бесцеремонное неуважительное отношение, - заявила она радиостанции "Говорит Москва". - Я ответила ему, скорее, как человек, а не как депутат".

Маркелова добавила, что подобные эмоции считает недопустимыми для депутата.

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депутат комментарий критика обматерила соцсети хамство Виктория Маркелова
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От редакции

Макарошки продолжаются?

Аноним, 12 октября 2020 19:58
Очень метко сказано про эту едрысню!
Антиедрос, 12 октября 2020 20:02
"Едим Россию" это ОПГ.

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