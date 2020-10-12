"Девочки, SOS!": роддом превращают в ковидный госпиталь в Новосибирске

Новосибирский роддом станет коронавирусным госпиталем

Небольшой родильный дом №2 на улице Чехова в Октябрьском районе Новосибирска перепрофилируют под коронавирусный госпиталь. Официальной информации от минздрава не поступало, однако местным СМИ ее подтвердили два не связанных между собой источника.

Теперь на базе роддома будут принимать ковид-пациентов. А вот будущие мамы туда попасть уже не могут. Женщинам отказывают в записи на роды. Сибирячки возмущены таким нововведением и развернули целую кампанию в социальных сетях против перепрофилирования медицинского учреждения.

"Девочки, SOS! С сегодняшнего дня РД2 закрыт как ковидный госпиталь. Все, кто не равнодушен, прошу — давайте напишем в Минздрав петиции, соберем подписи и отстоим этот тихий уютный родильный дом", — написала сибирячка Олеся Киселева в группе роддома в социальной сети ВКонтакте.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области медицинские учреждения отдают под ковид-госпитали. За прошедшие сутки в регионе выявили 115 новых случаев заболевания заболевания коронавирусной инфекцией.