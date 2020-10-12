Ужесточить меры против распространения коронавируса приказал мэр Бердска

Евгений Шестернин поручил усилить проверки общественного транспорта, общепита и торговых центров, а также соблюдать санэпидтребования на бердских предприятиях.

Евгений Шестернин поручил усилить меры по контролю за соблюдением санитарно-эпидемических мер

Глава Бердска Евгений Шестернин 12 октября провел заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории города, на котором обозначил основные направления профилактики. Мэр считает, что нужно обратить особое внимание на общественный транспорт.

В Бердске растет число заболевших, в целом ситуация усложняется, поэтому глава города поручил усилить меры по контролю за соблюдением санитарно-эпидемических мер. Также Евгений Анатольевич отметил, что необходимо продолжать рейдовые проверочные мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, крупных торговых центрах, предприятиях общественного питания.

Кроме того, Шестернин призвал руководителей предприятий усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер и сделать все возможное для сохранения здоровья сотрудников, сообщает пресс-центр мэрии Бердска.