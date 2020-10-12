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Сколько россиян считаются бедными и по каким критериям, рассказал глава Минтруда

20:40 12.10.2020 Фото: МВД
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По данным Антона Котякова, пик безработицы в стране в 2020 году пришелся на сентябрь. В июле 2020 года Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране вдвое по сравнению с 2017 годом к 2030 году.

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Глава Минтруда сообщил, что почти 20 млн человек в России относятся к категории бедных

Почти 20 млн человек, или 13,5% населения России, относятся к категории бедных. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании фракции "Единая Россия" в понедельник.

"На сегодняшний день у нас порядка 13,5% бедного населения, это почти 20 млн человек", - сказал он.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране вдвое по сравнению с 2017 годом к 2030 году. Ранее срок цели был поставлен президентом к 2024 году. Глава Минтруда в интервью Владимиру Познеру заявлял, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно.

Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% от населения РФ. По итогам 2019 года показатель снизился до 18,1 млн, что составило 12,3% от населения России.

Пик безработицы
Котяков отметил, что максимальное число безработных было зарегистрировано в России в сентябре. "Если смотреть по количеству зарегистрированных в центрах занятости граждан, то пик у нас пришелся на сентябрь. У нас была четкая динамика роста количества зарегистрированных на протяжении всего периода, начиная с марта месяца. В августе эта численность составляла 3,6 млн человек, в сентябре - 3,7 млн. По состоянию на 9 октября в центрах занятости  3,6 млн человек", - сказал он.

По его словам, сейчас планируется постепенное снижение количества зарегистрированных безработных.

бедные безработица доходы министр труда уровень бедности Антон Котяков
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