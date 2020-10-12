Фото: отдам Борю, только не на мясо! Это чудесный декоративный кролик!

Отдаю потому что нам отдали, а ему надо бегать, а у нас стаф она сразу этого кролика съест. Кролика зовут Бурей.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Анжела:

Бердск!

Отдам кролика декоративного (не на мясо!!!) только в ДОБРЫЕ РУКИ!!! Могу отдать с клеткой, но конечно клетка не большая, но когда он будет бегать по квартире, то он в клетку будет заходить только, чтобы сделать свои дела ну или поспать, ну а так он может спать с вами. Буду просить фотографии и видео!!!

Писать в ватсап по номеру телефона +7 913 388-90-34 Анжела, можно в вк. Бердск.

Отдаю потому что нам отдали, а ему надо бегать, а у нас стаф она сразу этого кролика съест. Кролика зовут Бурей.