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Фото: отдам Борю, только не на мясо! Это чудесный декоративный кролик!

20:56 12.10.2020
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Отдаю потому что нам отдали, а ему надо бегать, а у нас стаф она сразу этого кролика съест. Кролика зовут Бурей.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети во ВКонтакте написала Анжела: 

Бердск!
Отдам кролика декоративного (не на мясо!!!) только в ДОБРЫЕ РУКИ!!! Могу отдать с клеткой, но конечно клетка не большая, но когда он будет бегать по квартире, то он в клетку будет заходить только, чтобы сделать свои дела ну или поспать, ну а так он может спать с вами. Буду просить фотографии и видео!!!

Писать в ватсап по номеру телефона +7 913 388-90-34 Анжела, можно в вк. Бердск.
Отдаю потому что нам отдали, а ему надо бегать, а у нас стаф она сразу этого кролика съест. Кролика зовут Бурей.

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Кролик Боря
кролик боря отдам в хорошие руки
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