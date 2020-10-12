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Раскритиковали выбор Нобелевских лауреатов по экономике: Теория аукционов не тянет на премию

21:07 12.10.2020 Фото: Нобелевского комитета
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Нобелевский комитет давно видит только американские университеты, только американских экономистов, и в основном им выдает премии. Ученые других стран остаются за бортом при реальных достижениях.

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Экономист с иронией оценил выбор Нобелевского комитета

Нобелевскую премию по экономике присудили за развитие теории аукционов. В эфире радио Sputnik свое мнение на этот счет высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Лауреатами премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых аукционных форматов". Присуждение этой награды традиционно завершает Нобелевскую неделю.

В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что лауреаты изучали, как работают аукционы, и использовали свои выводы для создания новых форматов аукционов товаров и услуг.

"Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру", – подчеркивается в сообщении.

Премия по экономике была учреждена шведским Госбанком в 1968 году, она не относится к основным пяти, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году. Ее вручает Королевская академия наук.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов не без иронии высказал свое мнение по поводу присуждения премии.

"Усовершенствование теории аукционов не тянет на Нобелевскую премию. Впрочем, этого и не требуется, потому что Нобелевская премия давно уже стала премией для американских экономистов – в подтверждение определенной, создаваемой в США, неолиберальной экономической теории. Ученые в других странах могут проводить изыскания, делать открытия, реально изменяющие наше понимание экономики, выявлять важнейшие события в экономической истории. Но все это проходит мимо Нобелевского комитета. Он видит только американские университеты, только американских экономистов, и в основном им выдает премии. По сути, это одна из самых высокоидеологизированных Нобелевских премий. Процедура ее присуждения не прозрачна, а теоретические результаты работ не тянут на всемирную премию. Решение принимается, исходя из определенной предустановки. И она отсекает весь мир, оставляя только "светочей", которые нас – "сирых и убогих" – просвещают и нам открывают, как же устроены аукционы и складирование товаров", – сказал Василий Колташов.

аукционы лауреаты налогоплательщик премия экономист Василий Колташов
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