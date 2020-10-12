Стрелять в протестующих из боевого оружия пригрозили в МВД Белоруссии

"Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", - констатировал замминистра.

В Минске акции протеста начались после выборов президента в начале августа 2020

Белорусская милиция грозится при необходимости применять боевое оружие для подавления протестов в республике.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц, и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Его комментарий размещен в телеграм-канале официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой в понедельник.

По словам Казакевича, МВД обеспечивает общественный порядок и безопасность в стране. "Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения как по территориям, так и по массовости", - сказал он.

О радикализации протестов, считает замминистра МВД, свидетельствуют акции в белорусской столице в минувшее воскресенье, 11 октября. "Если днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, то уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет", - отметил Казакевич.

"Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", - констатировал замминистра МВД. По его мнению, "очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции".

Протесты в Белоруссии

Как сообщалось, на акциях протеста в Белоруссии 11 октября были задержаны более 700 человек. "За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан", - сообщило в понедельник МВД республики.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 570 человек из числа задержанных оставят под стражей. По данным министерства, всего в республике 11 октября прошло 25 акций, в них приняло участие 11 тыс. человек.

Акции протеста сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, силовики применяли спецсредства.

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают официальные результаты выборов, считают их сфальсифицированными.