Неврология
Одна из причин — это ударно-волновая терапия, курс которой вы можете пройти на новом современном аппарате LGT-2500 Series. Если у вас деформирующий остеоартроз суставов или вы пережили травму и у вас долгое восстановление после перелома, вы страдаете плечелопаточным периартритом, трохантеритом, плоскостопием, медиальным эпикондилитом (локоть гольфиста), латеральным эпикондилитом (локоть теннисиста), упорными болями после эндопротезирования суставов и вы желаете уменьшить отек, снять болевой синдром, улучшить эластичность мышц, связок и сухожилий, а также улучшить подвижность суставов, то ударно-волновая терапия показывает высокую эффективность при лечении вышеперечисленных недугов.
Более подробную информацию о предложенном методе терапии вы можете узнать на нашем сайте во вкладке «ударно-волновая терапия» либо пройдя прямо сейчас по ссылке.
Одна из причин — это ударно-волновая терапия, курс которой вы можете пройти на новом современном аппарате LGT-2500 Series. Если у вас деформирующий остеоартроз суставов или вы пережили травму и у вас долгое восстановление после перелома, вы страдаете плечелопаточным периартритом, трохантеритом, плоскостопием, медиальным эпикондилитом (локоть гольфиста), латеральным эпикондилитом (локоть теннисиста), упорными болями после эндопротезирования суставов и вы желаете уменьшить отек, снять болевой синдром, улучшить эластичность мышц, связок и сухожилий, а также улучшить подвижность суставов, то ударно-волновая терапия показывает высокую эффективность при лечении вышеперечисленных недугов.
Более подробную информацию о предложенном методе терапии вы можете узнать на нашем сайте во вкладке «ударно-волновая терапия» либо пройдя прямо сейчас по ссылке.
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Ревматология
В нашем центре Вы можете пройти обследование и лечение у врача-ревматолога Шаманаевой Ирины Николаевны на предмет заболеваний суставов и соединительной ткани с учетом персонифицированных технологий. Если вы заметили скованность в теле, особенно после ночного сна, низкую подвижность, боль и наличие воспаления в области суставов, то конечно лучше обратиться к нашему специалисту. Наш врач окажет вам незамедлительную и квалифицированную помощь.
Гинекология
В центре «Смартмед» прием ведет врач-гинеколог Лукина Наталья Николаевна. В профессиональную сферу деятельности врача входит диагностирование и лечение патологий женской половой системы. Многолетний опыт работы и постоянное повышение квалификации позволяет специалисту диагностировать и лечить нарушения менструального цикла, проводить терапию миомы и эндометриоза, подбирать современные средства контрацепции, лечить патологии шейки матки, эндометрии, выявлять и лечить урогенитальные инфекции, а также вести успешную терапию при воспалительных процессах женской половой сферы.
Вы также можете обращаться по вопросам планирования, ведения и контроля беременности.
В центре «Смартмед» прием ведет врач-гинеколог Лукина Наталья Николаевна. В профессиональную сферу деятельности врача входит диагностирование и лечение патологий женской половой системы. Многолетний опыт работы и постоянное повышение квалификации позволяет специалисту диагностировать и лечить нарушения менструального цикла, проводить терапию миомы и эндометриоза, подбирать современные средства контрацепции, лечить патологии шейки матки, эндометрии, выявлять и лечить урогенитальные инфекции, а также вести успешную терапию при воспалительных процессах женской половой сферы.
Вы также можете обращаться по вопросам планирования, ведения и контроля беременности.
УЗИ
Современная ультразвуковая диагностика все чаще оказывается в приоритете при выборе метода диагностирования и врача-клинициста. УЗИ это оптимальная методика обследования пациента способная конкурировать как с МРТ так и с КТ.
Новые возможности современных ультразвуковых аппаратов помогают врачам диагностировать минимальные патологические изменения структуры органа, определять новообразования, что в свою очередь помогает врачу определиться с наиболее верным и эффективным направлением в терапии.
В нашем центре ультразвуковую диагностику ведет врач с 23 летним опытом работы – Каурдаков Сергей Борисович. У нас вы можете при помощи ультразвуковой диагностики пройти обследование брюшной полости, молочных желез, почек, сердца и сосудов, мочевых путей, предстательной и щитовидной желез и других органов. Наш специалист УЗД проведет квалифицированное обследование, что поможет в дальнейшем определить действенный метод терапии вашему лечащему врачу.
Современная ультразвуковая диагностика все чаще оказывается в приоритете при выборе метода диагностирования и врача-клинициста. УЗИ это оптимальная методика обследования пациента способная конкурировать как с МРТ так и с КТ.
Новые возможности современных ультразвуковых аппаратов помогают врачам диагностировать минимальные патологические изменения структуры органа, определять новообразования, что в свою очередь помогает врачу определиться с наиболее верным и эффективным направлением в терапии.
В нашем центре ультразвуковую диагностику ведет врач с 23 летним опытом работы – Каурдаков Сергей Борисович. У нас вы можете при помощи ультразвуковой диагностики пройти обследование брюшной полости, молочных желез, почек, сердца и сосудов, мочевых путей, предстательной и щитовидной желез и других органов. Наш специалист УЗД проведет квалифицированное обследование, что поможет в дальнейшем определить действенный метод терапии вашему лечащему врачу.
Рефлексотерапия
Данный метод терапии успешно применяется при лечении таких недугов как остеохондроз, артроз, поражении структур нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальная астма, сахарный диабет, артериит, варикозное расширение вен и множества других заболеваний. Рефлексотерапия очень эффективна для тех, кто страдает от мучительных головных болей, нарушений обмена веществ, нарушений кровоснабжения, патологий нервной системы, вредных привычек и избыточной массы тела.
Предложенная терапия восстанавливает кровоток, ускоряется процесс регенерации тканей, повышается значительно уровень иммунной системы, предотвращаются факторы риска развития сердечно-сосудистых патологий.
В клинике «Смартмед» прием ведет врач-рефлексотерапевт с многолетним опытом работы в этой области Лаврентьева Алёна Сергеевна.
С помощью этой терапии можно добиться потрясающих результатов.
Данный метод терапии успешно применяется при лечении таких недугов как остеохондроз, артроз, поражении структур нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальная астма, сахарный диабет, артериит, варикозное расширение вен и множества других заболеваний. Рефлексотерапия очень эффективна для тех, кто страдает от мучительных головных болей, нарушений обмена веществ, нарушений кровоснабжения, патологий нервной системы, вредных привычек и избыточной массы тела.
Предложенная терапия восстанавливает кровоток, ускоряется процесс регенерации тканей, повышается значительно уровень иммунной системы, предотвращаются факторы риска развития сердечно-сосудистых патологий.
В клинике «Смартмед» прием ведет врач-рефлексотерапевт с многолетним опытом работы в этой области Лаврентьева Алёна Сергеевна.
С помощью этой терапии можно добиться потрясающих результатов.
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Карбокситерапия
Данная терапия очень эффективна при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Если Вас мучает артрит, артроз, грыжи, протрузии, люмбалгия, остеохондроз, ревматические проявления, подагра или мучительные и продолжительные головные боли то тогда Вам к нам. За решением этих проблем Вы можете обратиться к тому же специалисту нашего центра Лаврентьевой Алёне Сергеевне, которая и в этой области имеет огромный опыт работы и поможет вам значительно улучшить свое здоровье.
Терапия осуществляется на новом аппарате последнего поколения, выпуска 2020 года.
Кардиология
В центре «Смартмед» прием ведет кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Кремер Людмила Гарриевна. В течение 37 лет ведет успешную практику в области диагностирования, профилактики и лечения всех видов аритмии, приобретенных, врожденных пороков сердца, других заболеваний сердца. Ведет кардиохирургических пациентов и специализируется в области определения показаний к кардиохирургическим вмешательствам.
В центре «Смартмед» прием ведет кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Кремер Людмила Гарриевна. В течение 37 лет ведет успешную практику в области диагностирования, профилактики и лечения всех видов аритмии, приобретенных, врожденных пороков сердца, других заболеваний сердца. Ведет кардиохирургических пациентов и специализируется в области определения показаний к кардиохирургическим вмешательствам.
Косметология
Медицинский центр "Смартмед" приглашает пройти процедуры как инъекционной так и безинъекционной косметологии. После посещения нашего врача-косметолога Грибановой Ирины Александровны и ее консультации Вы можете пройти курс контурной пластики при помощи различных методик, курс биоревитализации, курс мезотерапии, пилинга, комплексной чистки, глубокого увлажнения, плазмолифтинга, биореструктуризации, постановка диспорта. 19 летний опыт работы нашего специалиста поможет добиться потрясающих результатов.
Медицинский центр "Смартмед" приглашает пройти процедуры как инъекционной так и безинъекционной косметологии. После посещения нашего врача-косметолога Грибановой Ирины Александровны и ее консультации Вы можете пройти курс контурной пластики при помощи различных методик, курс биоревитализации, курс мезотерапии, пилинга, комплексной чистки, глубокого увлажнения, плазмолифтинга, биореструктуризации, постановка диспорта. 19 летний опыт работы нашего специалиста поможет добиться потрясающих результатов.
ЭКГ
Клиника «Смартмед» проводит диагностическую процедуру с целью диагностики и выявления патологий заболеваний сердца.
Лабораторная диагностика
Также следует отметить что в нашем медицинском центре делаются все виды лабораторной диагностики.
Клиника «Смартмед» проводит диагностическую процедуру с целью диагностики и выявления патологий заболеваний сердца.
Лабораторная диагностика
Также следует отметить что в нашем медицинском центре делаются все виды лабораторной диагностики.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ
Новосибирская обл.,
г. Бердск,
ул. Островского, 53/1
г. Бердск,
ул. Островского, 53/1
ТЕЛЕФОНЫ
+7 (383-41) 6-28-16,
+7 (913) 948-42-37
smartmed-nsk.ru
+7 (383-41) 6-28-16,
+7 (913) 948-42-37
smartmed-nsk.ru
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НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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