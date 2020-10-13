Лолита Милявская обрезала боб-каре и поразила поклонников своим похудением без хирургов

Летом 2019 года Лолита Милявская сообщила о разводе с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Длительный бракоразводный процесс сказался на фигуре Милявской - из-за постоянного стресса певица заметно похудела, что часто отмечают ее поклонники в комментариях.
Так, некоторое время назад Милявская обнародовала в своем Instagram видео, где рекламирует косметику. На 56-летней певице черная футболка, которая по своему крою напоминает купальник, а полупрозрачная гипюровая вставка в области декольте придала наряду некой пикантности:
А на днях Лолита опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлена без макияжа на лице и со стильной стрижкой боб-каре. Певица поделилась с поклонниками подробностями предстоящего в Москве сольного концерта. В частности, Милявская рассказала, какие меры безопасности будут на нем соблюдены.
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Концерт в Крокусе состоится уже точно. Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам.⠀ Мне очень Жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени.⠀ Я не пела сольники с апреля.. Волнение есть, но есть и желание попробовать.⠀ Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я Счастливчик, прошедший вирус бессимптомно.⠀ Но Вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у Себя Одни и Самые Любимые!⠀ На всякий случай, маски закуплены для всех 😘🙏🎤
"Вы выглядите потрясающе", "Лолита, очень красивая", "Какая классная", "Прекрасно выглядите", "Я всегда говорю, что женщина после развода только хорошеет", "Худышечка", "О Боже, какая красивая!!", - комментируют внешность Милявской ее поклонники.
Однако сама Лолита признается - худела намеренно, но не прибегала к услугам хирургов. В частности, на своей странице в соцсети Милявская прокомментировала слух об операции по уменьшению объемов желудка. Как выяснилось, залогом быстрого и здорового похудения стала помощь эндокринолога.
Источник: clutch.ua