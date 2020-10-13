13.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Лолита Милявская обрезала боб-каре и поразила поклонников своим похудением без хирургов

11:44 13.10.2020 Фото: instagram.com
0

"Худела намеренно, но не прибегала к услугам хирургов". - сообщила Лолита.

% name% title
В Сети обсуждают фигуру Лолиты Милявской

Летом 2019 года Лолита Милявская сообщила о разводе с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Длительный бракоразводный процесс сказался на фигуре Милявской - из-за постоянного стресса певица заметно похудела, что часто отмечают ее поклонники в комментариях.

Так, некоторое время назад Милявская обнародовала в своем Instagram видео, где рекламирует косметику. На 56-летней певице черная футболка, которая по своему крою напоминает купальник, а полупрозрачная гипюровая вставка в области декольте придала наряду некой пикантности:

А на днях Лолита опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлена без макияжа на лице и со стильной стрижкой боб-каре. Певица поделилась с поклонниками подробностями предстоящего в Москве сольного концерта. В частности, Милявская рассказала, какие меры безопасности будут на нем соблюдены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Концерт в Крокусе состоится уже точно. Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам.⁣⁣⠀ Мне очень Жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени.⁣⁣⠀ Я не пела сольники с апреля.. Волнение есть, но есть и желание попробовать.⁣⁣⠀ Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я Счастливчик, прошедший вирус бессимптомно.⁣⁣⠀ Но Вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у Себя Одни и Самые Любимые!⁣⁣⠀ На всякий случай, маски закуплены для всех 😘🙏🎤

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Вы выглядите потрясающе", "Лолита, очень красивая", "Какая классная", "Прекрасно выглядите", "Я всегда говорю, что женщина после развода только хорошеет", "Худышечка", "О Боже, какая красивая!!", - комментируют внешность Милявской ее поклонники.

Однако сама Лолита признается - худела намеренно, но не прибегала к услугам хирургов. В частности, на своей странице в соцсети Милявская прокомментировала слух об операции по уменьшению объемов желудка. Как выяснилось, залогом быстрого и здорового похудения стала помощь эндокринолога.

Источник: clutch.ua

без макияжа певица поклонники похудела фото Лолита Милявская Instagram
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам преображение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскФотомарафон "И это мой питомец" вышел 7 октября 2020 в газете "Курьер. Среда. Бердск". Срочно купите номер! 1
13:04 13-10-2020
Фотомарафон
В больницах и магазинах обнаружили опасную инфекцию
13:00 13-10-2020
В больницах и магазинах обнаружили опасную инфекцию
Сталкерингом и компьютерными играми увлекался 18-летний убийца Даниил Монахов
12:53 13-10-2020
Сталкерингом и компьютерными играми увлекался 18-летний убийца Даниил Монахов
Бердск501 жертва: еще пятеро умерли от COVID-19 за сутки в Новосибирской области. Среди них 31-летний мужчина
12:47 13-10-2020
501 жертва: еще пятеро умерли от COVID-19 за сутки в Новосибирской области. Среди них 31-летний мужчина
Мошенники на дороге: Самые популярные автоподставы в России
12:45 13-10-2020
Мошенники на дороге: Самые популярные автоподставы в России
Бердск+114 новых зараженных COVID-19 за 24 часа на 13 октября в Новосибирской области
12:45 13-10-2020
+114 новых зараженных COVID-19 за 24 часа на 13 октября в Новосибирской области
Свернули единственный в регионе мобильный госпиталь за 50 млн руб. в разгар второй волны пандемии в Искитимском районе
12:45 13-10-2020
Свернули единственный в регионе мобильный госпиталь за 50 млн руб. в разгар второй волны пандемии в Искитимском районе
За недотопы и перетопы могут снизить плату в ближайшее время в России
12:30 13-10-2020
За недотопы и перетопы могут снизить плату в ближайшее время в России
БердскЖители Почти 20 домов сидят без горячей воды в Бердске 13 октября. Опять прорыв 1
12:28 13-10-2020
Жители Почти 20 домов сидят без горячей воды в Бердске 13 октября. Опять прорыв
Опасный коридор затмений с 30 ноября по 14 декабря 2020 года: Что принесет и как очистить свою душу
12:22 13-10-2020
Опасный коридор затмений с 30 ноября по 14 декабря 2020 года: Что принесет и как очистить свою душу