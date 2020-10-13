Лолита Милявская обрезала боб-каре и поразила поклонников своим похудением без хирургов

В Сети обсуждают фигуру Лолиты Милявской

Летом 2019 года Лолита Милявская сообщила о разводе с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Длительный бракоразводный процесс сказался на фигуре Милявской - из-за постоянного стресса певица заметно похудела, что часто отмечают ее поклонники в комментариях.

Так, некоторое время назад Милявская обнародовала в своем Instagram видео, где рекламирует косметику. На 56-летней певице черная футболка, которая по своему крою напоминает купальник, а полупрозрачная гипюровая вставка в области декольте придала наряду некой пикантности:

А на днях Лолита опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлена без макияжа на лице и со стильной стрижкой боб-каре. Певица поделилась с поклонниками подробностями предстоящего в Москве сольного концерта. В частности, Милявская рассказала, какие меры безопасности будут на нем соблюдены.

"Вы выглядите потрясающе", "Лолита, очень красивая", "Какая классная", "Прекрасно выглядите", "Я всегда говорю, что женщина после развода только хорошеет", "Худышечка", "О Боже, какая красивая!!", - комментируют внешность Милявской ее поклонники.

Однако сама Лолита признается - худела намеренно, но не прибегала к услугам хирургов. В частности, на своей странице в соцсети Милявская прокомментировала слух об операции по уменьшению объемов желудка. Как выяснилось, залогом быстрого и здорового похудения стала помощь эндокринолога.

Источник: clutch.ua