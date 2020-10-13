Почему нельзя работать и убираться на Великий Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года?

Люди верили, что 14 октября молитвы обладают особой силой и обязательно будут услышаны.

Благодаря природным явлениям на 14 октября можно предугадать, какой будет предстоящая зима

Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 14 октября и является одним из великих церковных праздников. Торжество приурочено важному событию в истории христианстве — явлению Богородицы перед народом Константинополя и защите его от вражеского набега.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Событие, которое положило начало празднованию Покрова Пресвятой Богородицы, произошло 14 октября по новому стилю в 910 году в одном из храмов Константинополя. К городу приближались вражеские корабли. Не имея сил защищаться, люди решили искать спасения у высших сил. Священнослужители вместе с верующими собрались во Влахернской церкви и стали читать молитву, чтобы избавиться от наступавших врагов.

Молитва звучала в церкви всю ночь и под утро произошло чудо. Один из прихожан юродивый Андрей увидел в воздухе образ Богородицы. Она была окружена ангелами, а от Нее исходил яркий свет. Вместе с верующими Богородица начала произносить молитву, а затем сняла платок и простерла его над христианами, будто укрывая от врагов. После этого в Константинополе поднялась сильная буря, которая разметала вражеские корабли. Так покров Богородицы спас жителей города от разрухи и смерти.

Традиции празднования Покрова

В Покров Пресвятой Богородицы вся семья обязательно должна сходить в церковь и помолиться Деве Марии, попросив у нее защиты от всего плохого. Люди верили, что 14 октября молитвы обладают особой силой и обязательно будут услышаны.

После церкви, прадеды возвращались домой. Каждый был занят своим дело — женщины пекли пироги, а мужчины, тем временем, шли в хлев кормить скотину.

Печь 14 октября обязательно топили только ветвями яблони. Поверье гласит — если на Покров сжечь именно яблоню, то на протяжении всей зимы в доме будет храниться тепло, а предстоящий год порадует хорошим урожаем.

Готовой выпечкой стоило угостить бедных и нуждающихся, ведь если на Покров поможешь ближнему, проявив щедрость и великодушие, то обязательно получишь вознаграждение от Богородицы.

Существуют в праздник и ряд запретов, нарушать которые нельзя, чтобы не разгневать Всевышнего.

Запрещается 14 октября:

заниматься тяжелой физической работой;

убираться в доме;

заниматься рукоделием;

не пускать в дом гостей. Чем больше людей на покрову в доме побывает, тем больше достатка в нем появится;

сквернословить и выяснять отношения;

переедать и употреблять алкогольные напитки.

Приметы на 14 октября 2020 года

Богат Покров Пресвятой Богородицы на погодные и народные приметы. Благодаря природным явлениям на 14 октября можно предугадать, какой будет предстоящая зима, а народные подскажут, как себя вести, чтобы беды не случилось.

Природные приметы:

погода 14 октября описывают погоду на всю зиму;

западный и восточный ветер несет суровую зиму, южный — теплую, северный — снежную;

деревья уже полностью листья сбросили — к мягкой зиме;

журавли уже улетели в теплые края — к морозной зиме;

на Покров снег пошел — 8 ноября окажется снежным;

снег к 14 октября не выпал — до декабря его уже можно не ждать.

На Покрову начинался период свадеб. Считалось, кто в праздник свадьбу сыграет, тому сулит долгая и счастливая семейная жизнь, а если еще и снег выпадет, то будет в ней царить любовь и взаимопонимание.

Незамужним девушкам, чтобы поскорее пойти под венец, 14 октября стоит:

сходить в церковь и поставить свечу Пресвятой Богородице. Какой девушке это удастся быстрее, то та и первая замуж выйдет;

необходимо целый день в праздник проходить с платком на голове.

А вот парень, который на Покров к девушке на свидание придет — обязательно в жены ее возьмет.

Источник: rsute.ru