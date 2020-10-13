Как привлечь жениха на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября: 7 действенных обрядов

Этот день особенно любим незамужними девушками – проведение различных обрядов и ритуалов помогают привлечь в свою жизнь жениха. Итак, чем заняться на Покров.

Каждая девушка хоть раз пробовала проводить какой-то ритуал или обряд, чтобы обратить на себя внимание парня

Главные обряды и ритуалы на праздник Покрова для привлечения жениха.

Каждая девушка хоть раз пробовала проводить какой-то ритуал или обряд, чтобы обратить на себя внимание парня. Наверное, именно поэтому современные девушки относятся весьма серьезно к древнему празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который ежегодно отмечается 14 октября. Дня Покрова очень ждут незамужние женщины.

Предлагаем вашему вниманию приметы, обычаи, молитвы, советы и список важных дел на Покрову 2020. 14 октября мы будем отмечать один из самых почитаемых в Древней Руси праздник Покров Пресвятой Богородицы. Этот день особенно любим незамужними девушками – проведение различных обрядов и ритуалов помогают привлечь в свою жизнь жениха. Итак, чем заняться на Покров.

Ритуалы и обряды на Покров Пресвятой Богородицы:

1. До 9 утра возьмите листок и напишите очень-очень подробно о том, какого мужчину вы хотите встретить. Внизу под описанием качеств обязательно дописать: на все воля Бога. С этой запиской отправляйтесь в церковь и поставьте свечу Богородице. Бумажку спрячьте.

2. Когда будете ставить свечу перед иконой Покрова Богородицы, произнесите слова: “Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком“ или “Покров-Матушка, покрой землю снежком, а меня молодую платком“. Так, существует примета, что кто раньше всех свечу поставит, тот раньше всех и замуж выйдет.

3. Не забудьте провести обряд по привлечению в свою жизнь жениха. Купите белую простыню и накинь ее на себя как плащ. Затем зажгите церковную свечу и скажите заговор столько раз, сколько вам исполнилось на данный момент полных лет: “Покров, Покров! Землю небесной крупой накрой, а меня, (ваше имя), накрой канителью свадебной. Богородица, пошли мне жениха славного, суженого – верного! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь“. После чего затушите свечу, а простынь аккуратно постелите на кровать. Следующие 3 ночи спите на ней, после чего сожгите ее в печи или в костре.

4. Чтобы увеличить свои шансы на замужество, постарайтесь весь Покров проходить с повязанным на голове белым платком, даже дома. Дело в том, что раньше только незамужняя девушка могла ходить с непокрытой головой, а для замужней женщины быть без головного убора считалось большим грехом. Именно поэтому даже в наши дни невеста во время венчания стоит, покрытая фатой.

5. Помните, что весь этот день надо провести весело, так как “Если Покров весело проведешь, дружка милого найдешь“.

6. Учитывая пункт 5, не забудьте организовать в этот день увеселительную программу на актуальную тему. Например, во времена Древней Руси девушки “арендовали“ у какой-нибудь вдовы или солдатки хату и устраивали там “вечорниці“, где готовили себе “скриню“, то есть приданое, без которого ни один завидный жених на них не посмотрит. Вечером соберитесь с подружками у одной из вас дома и пишите списки своего приданного. Учитывая погоду, рекомендуем пить глинтвейн, для создания настроения слушать лаундж и не экономить на свечах для антуража.

7. Еще десять рекомендаций на Покров, если вы не замужем, но очень хотите найти мужа, то крайне желательно:

Испечь что-то и угостить приятных людей.

Покормить голубей, воробьев или любых других птиц.

Утром заплести косу, и расплести ее только вечером.

Зажечь дома пару свечей.

Подавать милостыню, если встретишь просящих. При этом про себя повторять: “На двоих“.

Носить исключительно платья и юбки. Хотя бы на день забудь о любимых джинсах.

Можно завязать одежду узлом, а потом развязать. Это очищает и от кармических узлов одинокой доли.

В церкви можно поставить свечи за здравие всех мужчин, с которыми у тебя были отношения.



Не забудь поставить свечу за здравие себе и суженому.Купить или срезать в саду живые цветы и поставить дома в вазу.Поздравить с праздником Покрова хотя бы одну семейную пару.

Источник: ivona.bigmir.net