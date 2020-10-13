Пасха в 2021 году: Дата праздника и светлые традиции

Пасха - христианский праздник, оповещающий о воскресении Сына Божьего Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь за грехи людские.

В 2021 православных христиан ожидает поздняя Пасха

Когда в 2021 будет один из важнейших христианских праздников - Пасха.

Как рассчитывают дату Пасхи?

Несмотря на древность праздника, расчет даты Пасхи до сих пор вызывает споры. Однако существует общее правило определения и католической, и православной Пасхи: праздник Воскресения Христова отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, которое в свою очередь произошло после весеннего равноденствия.

Различие в датах между католической и православной Пасхой вызвано разницей в солнечных календарях и датах церковных полнолуний.

Православная Пасха в 2021 году произойдет в воскресенье 2 мая.

Пасха 2021: Традиции праздника

Пасха - христианский праздник, оповещающий о воскресении Сына Божьего Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь за грехи людские. Главной традицией на Пасху, конечно же, считается всенощное богослужение, а также освящение в церкви сдобных пасок и вареных яиц, окрашенных в яркие цвета - писанок и крашенок.

Перед праздником Воскресения Христова верующие христиане держат строжайший пост. Как и день Пасхи, начало Великого поста меняется из года в год. Одинаковой остается лишь его продолжительность - 7 недель.

Источник: ivona.bigmir.net