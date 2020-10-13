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Что нельзя делать 14 октября на Великий праздник Покров Пресвятой Богородицы

11:41 13.10.2020 Фото: dailyhoro.ru
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Считается, что в день Покрова нельзя занимать денег, давать в долг и тратить накопления на безделушки или развлечения.

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В октябре 2020 года верующие посетят церкви и храмы, чтобы помолиться Богородице
Сюжет: Православные обряды
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Что нельзя делать 14 октября на Великий праздник Покров Пресвятой БогородицыПочему нельзя работать и убираться на Великий Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2020 года?Ещё 327 новостей

Заручиться поддержкой и благословением высших сил на праздник Покрова Пресвятой Богородицы сможет каждый, если будет соблюдать предписания церкви и откажется от неблаговидных поступков в день великого праздника.

В октябре 2020 года верующие посетят церкви и храмы, чтобы помолиться Богородице. 14 октября, во время празднования Покрова Пресвятой Богородицы, верующие будут соблюдать правила этого великого дня. Эксперты предлагают познакомиться с тем, что на самом деле можно и нельзя делать в день этого великого события.

Что можно делать на Покров Богородицы

В день праздника верующие посещают торжественные службы, которые состоятся во всех храмах и церквях. Тем, кто по какой-либо причине не сможет присутствовать на литургии, священнослужители рекомендуют читать молитвы дома у своего иконостаса.

Празднование Покрова в 2020 году выпадает на будний день, и, несмотря на праздник, многие будут работать. Заниматься честным трудом не воспрещается, однако лучше всего начинать каждое дело с молитвы и работать на совесть, чтобы не стыдиться за неблаговидные поступки.

В день Покрова полагается откликаться на просьбы о помощи. Нуждающимся подают милостыню и не отказывают в поддержке. Добро, оказанное без корысти, вернется сторицей и наполнит жизнь счастьем.

В день праздника тем, кто не обладает иконой Покрова Пресвятой Богородицы, священнослужители рекомендуют приобрести святыню для себя или в подарок близким людям. Икона защитит каждого от напастей и убережет от любого зла.

Праздник — лучшее время для покаянных молитв. Их возносят Богородице, чтобы та отпустила грехи и помогла встать на путь истинный. Каждое обращение будет услышано, а искреннее раскаяние очистит душу.

В народной традиции на праздник Покрова умываются первым снегом. Считается, что он обладает уникальными свойствами исцеления, помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы.

У Богородицы на Покров просят счастья в личной жизни. Замужние дамы обращаются к Богоматери с просьбами сохранить барак и наладить отношения в семье, а молодые девушки молятся, прося добрых женихов и скорого счастливого замужества.

Что нельзя делать 14 октября 2020 года

В праздник Покрова нельзя предаваться тоске и унынию, оскорблять окружающих, конфликтовать, завидовать и сквернословить. Этот день посвящают богоугодным делам и молитвам, очищающим душу от негатива.

По поверьям в день Покрова нельзя отказываться от свиданий, чтобы не спугнуть своего счастья, а также ругаться с любимыми. Богородицу просят помочь в привлечении любви, и одинокие сердца могут встретить свое счастье.

Заниматься домашними делами не запрещено, однако священнослужители напоминают, что праздно проводить время в ущерб молитвам не стоит. Удача не отвернется, если перед началом каждого дела вознести молитву Высшим силам и заручиться их поддержкой.

В этот день нужно отказаться от вредных привычек, в том числе не употреблять алкогольные напитки.

Считается, что в день Покрова нельзя занимать денег, давать в долг и тратить накопления на безделушки или развлечения. Финансовая удача не отвернется, если помолиться Богородице и попросить у нее поддержки.

Еще одно поверие гласит, что в праздничный день нельзя отказывать сватам, если они пришли просить руки дочери. Тем, кто не пустит гостей на порог, еще три года не удастся погулять на свадьбе.

Праздничный день — время, когда искренние молитвы помогают справляться с любыми трудностями, привлекать в жизнь удачу и процветание. В светлый день Покрова смотрят на погоду, чтобы знать о том, как пройдет зима, и ждать ли в будущем году хорошего урожая.

Источник: dailyhoro.ru

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