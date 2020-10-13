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Красота / Общество

Сильные и действенные аффирмации на стройность и красоту

11:52 13.10.2020 Фото: pixnio.com
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Аффирмации — это фразы, которые помогают настраивать сознание на позитивную и правильную волну, бороться с вирусными программами.

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Каждая женщина постоянно работает над определенными аспектами красоты своего тела

Каждая женщина постоянно работает над определенными аспектами красоты своего тела. Это довольно непросто, потому что у многих есть свои страхи. Победить их и обрести красоту помогут аффирмации.

Очень важной является женская энергетика. Медитации помогут стать женственнее и увереннее, с ними гораздо проще путь к истинной женской силе и магнетизму.

Почему путь к красоте стоит начинать с аффирмаций

Ответ довольно прост — потому что красивыми мы сначала становимся внутри, в наших мыслях. Сначала нужно не полюбить себя, как говорят многие тренеры и коучеры, а начать себя уважать. Сделать это без аффирмаций порой бывает непросто, потому что у многих женщин множество страхов и сомнений относительно того, получится у них что-либо или нет.

Сознание человека изобилует негативными программами, которые появляются из-за отрицательных мыслей или из-за того, что все вокруг говорят: «у тебя не получится», «зачем тебе это нужно, ты и так красивая». Если женщину не устраивает ее тело, значит, нужно стараться изменить его и попробовать приблизиться к идеалу. Слова о том, что это не важно, что гораздо важнее внутренний мир, а не внешность, это лишь попытки завистников и ленивых людей пополнить ряды себе подобных. Да, внутренний мир важнее внешности, но если человеку не комфортно находиться в текущих кондициях, это нужно менять.

Самые лучшие аффирмации на похудение и красоту

Как и в самом процессе похудения и преобразования тела, надеяться на быстрые результаты попросту нельзя. Аффирмации — это фразы, которые помогают настраивать сознание на позитивную и правильную волну, бороться с вирусными программами. Эти негативные программы не появляются сразу. Они укрепляются со временем. Именно поэтому хорошие установки тоже не приходят сразу.

Нужно как можно чаще повторять эти фразы — про себя или вслух, перед зеркалом, на работе, в транспорте, перед сном в кровати и с утра:

«я люблю себя»;
«я могу стать красивее, потому что хочу этого»;
«я самая красивая и самая сильная»;

«я похудею, потому что я усердно работаю над собой»;
«я стану красивее, потому что заслуживаю этого»;
«я нравлюсь себе и нравлюсь окружающим»;
«мое тело с каждым днем становится лучше».

Не забывайте также о том, что аффирмации не помигают похудеть. Они помогают женщине поверить в то, что она красива и может изменить свое тело, если захочет. Они создают благоприятные психологические условия для занятий спортом и помогают настраиваться на оптимистичную волну. Со временем женская энергетика вновь становится сильной, поэтому не хочется бросать занятия спортом и уход за собой. Работа над телом становится более эффективной.

Все названные аффирмации помогают раскрывать женские чакры и освобождать женскую энергию. Можно повторять одну или пользоваться сразу всеми. Главное — произносить их вдумчиво, словно мантру.

Источник: dailyhoro.ru

аффирмации медитации сила стройность фразы чакры
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