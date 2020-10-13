Прогноз ясновидящей на 2021 год для России

На политической арене мира произойдут кое-какие изменения. На это сильно повлияет смерть одного из известных российских политиков, чье имя ясновидящая не озвучила.

По словам ясновидящей, для России этот период выдастся весьма сложным

Прогнозы о будущем от ясновидящей Веры Лион известны практически на весь мир. Большинство из пророчеств ведуньи сбылись, поэтому не удивительно, что многих интересуют ее прогнозы на 2021 год. По словам ясновидящей, для России этот период выдастся весьма сложным, но страна сумеет выстоять и преодолеть все трудности и преграды на своем пути.

Ясновидящая Вера Лион действительно имеет паранормальные способности

Вера Лион, она же Вера Витальевна Жихарева, родом из города Свердловск. Родилась будущая ясновидящая 14 февраля 1962 года. По ее словам, она с раннего возраста видела вещие сны и никоим образом не связанные между собой картинки предстоящих событий, а также слышала голоса невидимых человеческому глазу существ.

Спустя определенное время дар ясновидения покинул Веру. Однако после родов второго ребенка он снова вернулся к ней. Теперь Вера Лион ведет уединенную жизнь. Она помогает людям в исцелении, а также предсказывает будущие события. Ее называют «казахстанской Вангой». К ее пророчествам прислушиваются и относятся с уважением.

Вера Лион действительно обладает паранормальными способностями. Доказательством этого являются многочисленные события, которые свершились после того, как о них говорила ведунья. К примеру — кризис в России, бегство Януковича из Украины, переизбрание Владимира Путина в 2018 году, взрывы в РФ в области мирного города (пострадал Волгоград в декабре 2013 года), распад Советского Союза и другие.

Пророчества Веры Лион на 2021 год для мира в целом

Согласно прогнозу Веры Лион на 2021 год, этот период будет богатым на различные события, которые не приведут к каким-либо глобальным переменам в мире, а потому опасаться за гибель человечества не стоит. Вера Лион говорит, что в 2021 году в продажу поступит большое количество летающих машин. Будет сконструирован космический корабль нового типа, с помощью которого можно будет совершить новую, полноценную экспедицию на Луну.

Пространство мирового океана должно увеличиться в 2021 году за счет ледяных дождей, которые будут выпадать по всему миру. Между некоторыми странами произойдет изменение границ. К слову, они коснутся и России. Однако казахстанская провидица отметила, что острова на Дальнем Востоке по-прежнему останутся в составе Российской Федерации.

На политической арене мира произойдут кое-какие изменения. На это сильно повлияет смерть одного из известных российских политиков, чье имя Вера Лион не озвучила.

Прогнозы Веры Лион на 2021 год для России

В плане пророчеств для России на 2021 год Вера Лион отметила следующие пункты:

против страны будут отменены большинство санкций, наложенных на нее иностранными государствами, в ответ на это Россия не пойдет на уступки и оставит свои санкции действующими;

свободное хождение доллара будет отменено;

российские ученые изобретут новое, невероятной мощности оружие, доселе неведомое человечеству;

учебные испытания или научные изыскания, в результате которых произойдет ядерный взрыв (потери будут минимальными).

Согласно видениям «казахстанской Ванги», Россия представлена в виде лодки, которая попадает в бурную реку, но успешно преодолевает все препятствия на своем пути. Это говорит о том, что некоторые государства Запада продолжат вести борьбу с РФ, но последней удастся сохранить свои позиции.

Сбудутся или нет пророчества Веры Лион на 2021 год, покажет лишь время. Нужно верить в лучшее и надеяться на то, что Россия сможет пережить все неурядицы и трудности, свалившиеся на нее. А также что страна наладит свои взаимоотношения с мировыми государствами.

Источник: rsute.ru