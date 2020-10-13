Опасный коридор затмений с 30 ноября по 14 декабря 2020 года: Что принесет и как очистить свою душу

Перед затмением стоит убраться в доме, выбросить все ненужные вещи, очистить организм от вредной пищи. Не советуют бояться затмений, так же как и их коридоров, это шанс, который дарит Вселенная.

В данный период астрологи советуют очистить свою душу от негатива и мыслить положительно.

Коридор затмений с 30 ноября по 14 декабря может отразиться на людях, которые захотят изменить свою жизнь в лучшую сторону. Можно будет воплотить все заветные мечты в реальность и попытаться наладить отношения с родственниками. В данный период астрологи советуют очистить свою душу от негатива и мыслить положительно.

Влияние коридора затмений в период с 30 ноября по 14 декабря на людей

Коридор затмений пройдёт в период с 30 ноября и продлится по 14 декабря. Это период между лунным и солнечным затмением, который длится около двух недель. В это время можно спланировать свою жизнь или подыскать новые увлечения. Солнечное затмение помогает начать новые дела. Положительно влияет на карьеру и отношения в семейной жизни. Помогает открыться людям с новыми перспективами, поспособствует найти нужную и полезную информацию.

Если же коридор затмений начинается с лунного, стоит ожидать завершения новых и мучительных проектов, а также споров. Переживания в данный день недели принесут неудачи. Астрологи не советуют сильно переживать и нервничать, стоит быть уверенными в собственных начинаниях.

Коридор затмений влияет на всех людей без исключения. В каждом человеке есть собственная энергетика, которая помогает поменять жизнь как в лучшую сторону, так и в худшую. Многое будет зависеть от людей, от их взглядов на жизнь, а также от влияния планет.

Во время коридора затмений астрологи советуют оценить правильность принятых решений в данный период. Если что-то уходит, значит стоит ожидать много интересного и нового в жизни каждого человека. Интуиция начинает хорошо работать, если уметь ею пользоваться и прислушиваться к ней, тогда можно избежать неудач и плохого самочувствия. Если случается что-то плохое, эксперты советуют проанализировать собственные ошибки и начать двигаться вперёд с гордо поднятой головой.

Затмения по-разному влияют на человека и его судьбу. Нужно пытаться контролировать свои эмоции и не быть слишком раздражительным. Перед затмением стоит убраться в доме, выбросить все ненужные вещи, очистить организм от вредной пищи. Не советуют бояться затмений, так же как и их коридоров, это шанс, который дарит Вселенная для того, чтобы очистить свою душу от всего мусора, от ненужных мыслей и раздражения.

Что принесёт лунное затмение 30 ноября 2020 года многим людям

Во время лунного затмения, которое произойдёт 30 ноября, жизнь может резко наладиться. Могут быть переломные моменты, благодаря которым люди начнут принимать важные решения без вмешательства посторонних.

Хорошее время для хобби, обучения. Можно устроиться на курсы, научиться водить автомобиль, сходить на семинары или тренинги по красоте. У многих людей может появиться вопрос о правильности оформления документов. Каждая мелочь заставит относиться более ответственно к поставленным задачам.

Возможны конфликты на работе с коллегами, рассеянность, неуверенность в себе. Не стоит начинать о чем-то спорить, никто не будет победителем. Некоторые люди во время лунного затмения начнут всех поучать. Появится желание куда-то бежать и что-то быстро делать. Перед тем как что-то говорить, эксперты советуют хорошо подумать. Отличное время для того, чтобы задуматься о собственном здоровье.

Что принесёт солнечное затмение 14 декабря 2020 года многим людям

Солнечное затмение состоится 14 декабря. Оно является одним из самых важных в 2020 году. Для многих людей это время исполнения желаний и смены места работы. Одни люди в данный период будут очень счастливы, другие же, наоборот, могут совершать необдуманные поступки.

Влияние Нептуна, Меркурия и Марса могут вызвать резкие перепады в настроении. Возможна смена руководства, работы. Не советуют в данный период совершать далёкие поездки, они могут не принести удачи и большого счастья. Советуют отказаться от шумных компаний, распития алкогольных напитков. Если что-то не получилось, советуют не отчаиваться, можно воплотить мечты в реальность в другой день недели.

Источник: rsute.ru