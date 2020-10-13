Что можно делать и что нельзя в Новолуние 16 октября 2020 года

Новолуние — особое время, которое важно провести спокойно и не впадать в крайности. В октябре во время обновления лунной энергетики важным будет достижение внутреннего равновесия.

Новолуние в октябре 2020 года пройдет под эгидой Весов

Новолуние в октябре 2020 года пройдет под эгидой Весов. Астрологи рассказывают о том, чем опасен этот день, и что можно делать во время пребывания Новой Луны в этом Знаке. Рекомендации помогут провести сутки успешно и привлечь в жизнь приятные перемены.

Любое Новолуние сопровождается сменой энергетики, и в этот период многие чувствуют нехватку сил и некоторую нервозность. Эксперты отмечают, что своевременные рекомендации астрологов позволяют пережить важный с точки зрения биоэнергетики день с максимальной пользой для себя. В октябре под влиянием Весов в день Новолуния каждый сможет найти путь к счастью, если будет следовать простым советам и не станет искать сложных путей, связанных с риском для собственного здоровья и самочувствия.

Что нужно сделать в Новолуние в октябре

Отказаться от грусти и хандры. В день Новолуния астрологи рекомендуют отказаться от мыслей, связанных с прошлым, чтобы не накручивать себя по пустякам. В эти сутки важно настраиваться на успех и привлекать позитивные мысли, чтобы на волне хорошего настроения начать новый лунный цикл.

Привносить в жизнь новое. Новолуние в Деве — время, когда каждое начинание эхом отразится в будущем, а значит, нужно настроиться на то, чтобы каждый поступок стал началом чего-то нового и увлекательного, что принесет не только хорошее настроение, но и станет стимулом для активного развития и привлечения финансового благополучия.

Прислушаться к интуиции. В Новолуние можно и нужно слушать свою интуицию. 16 числа под эгидой Девы каждый сможет развить интуитивные способности, которые позволят ловко обходить стороной неприятности и вовремя сворачивать с пути, ведущего в тупик. Предчувствия в пятницу сбываются, так что им нужно уделить внимание.

Построить карту желаний. Исполнение мечты начинается с мотивации, и в день Новолуния каждый сможет стать на шаг ближе к исполнению заветного желания. Создание карты желаний поможет определиться с целями и начать путь к личному счастью.

Что нельзя делать на Новую Луну 16 октября

Оставлять незавершенными дела. Под влиянием Новолуния многие могут почувствовать ветер перемен и отложить важные дела в угоду новым начинаниям. Астрологи рекомендуют отказаться от этой затеи, чтобы не упускать времени, которое позже вряд ли удастся наверстать. Под влиянием Весов сомнения могут взять верх, однако в пятницу происходит закалка, когда каждый сможет потренировать силу воли и достичь успехов, преодолевая трудности.

Потакать страхам. В день Новолуния происходит обновление энергетики, и в это время можно стать заложниками собственных страхов. В этот день, чтобы не блуждать в потемках, нельзя думать о плохом и давать себе расстраиваться по мелочам.

Проявлять равнодушие. Октябрьское Новолуние расставляет все по местам, и тем, кто не хочет в дальнейшем конфликтовать с близкими, нельзя быть равнодушными к их просьбам. Отзывчивость и умение прийти на помощь улучшат взаимоотношения, тогда как отказ, напротив, приведет к ухудшению семейных связей.

Поддаваться панике. Суета или паника в день Новолуния отнимают силы и энергию, а также не лучшим образом влияют на настроение и умение быстро реагировать на события. В октябрьское Новолуние умение сосредоточиться и размеренно идти к цели будет залогом успеха в скором будущем.

Отвечать на агрессию. Новолуние — довольно нервозное время, и в этот период многие могут потакать эмоциям, провоцировать конфликты и резко высказываться в адрес оппонентов. Общаться с агрессивно настроенными людьми опасно из-за большой вероятности стать заложником конфликтных ситуаций, а также влияния со стороны манипуляторов.

Новолуние — особое время, которое важно провести спокойно и не впадать в крайности. В октябре во время обновления лунной энергетики важным будет достижение внутреннего равновесия, что позволит с легкостью преодолеть трудности на пути к личному счастью и благополучию.

Источник: dailyhoro.ru