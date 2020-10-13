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Гороскопы / Общество

Точный гороскоп на вторник 13 октября для всех знаков зодиака

00:44 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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Стрельцам и Козерогам насулили резкий поворот жизненной тропы, а Раков предупредили об угрозе инфекций.

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В 26 лунный день двум знакам Зодиака сулят резкий поворот жизненной тропы

Вторник, 13 октября (26 лунный день), обещает быть очень прибыльным для знаков Зодиака Весы и Телец.

Весам спрогнозирован доход без труда, а Тельцам – неплохая прибыль от старых проектов, сообщает Главред.

Стрельцам и Козерогам насулили резкий поворот жизненной тропы, а Раков предупредили об угрозе инфекций.

Как советуют провести 26 лунный день представителям воздушной стихии

Весы

Вы можете найти что-то ценное, ваш кошелек может пополниться – возможно возвращение долга или выигрыш. Начатым делам светит удачное завершение. Не отвлекайтесь на мелочи, и удача вас не покинет.

Водолей

Оберегайте свою территорию от агрессивных, суетливых и завистливых людей. Есть угроза проблем из-за легкомысленного поведения и зависти тех, кто тайно вам не желает добра.

Близнецы

Вы можете стать немного богаче благодаря старым проектам. Чтобы добиться материального успеха, можно подключить влиятельного человека или друзей.

Как советуют провести 26 лунный день представителям огненной стихии

Стрелец

Грозит стресс из-за общения с госслужащими. Жизненная тропа может резко повернуть в другую сторону.

Лев

Чтобы достичь материальных высот, не нужно записываться в интриганы или агрессоры. Встречайтесь и общайтесь с людьми, контакты могут стать полезными.

Овен

Возможно, возникнуть проблемы из-за наследства или имущества. Полагайтесь только на внутренний голос.

Как советуют провести 26 лунный день представителям водной стихии

Рыбы

Готовьте свои нервы – впереди возможны разные сюрпризы. Ожидается недостаток сил.

Рак

Грозят материальные неприятности и проблемы со здоровьем. Не время жить чужой головой.

Скорпион

В деловой и личной жизни намечается новая ступень. Чтобы понять, как правильно себя вести, отделите ключевое от второстепенного.

Как советуют провести 26 лунный день представителям земной стихии

Козерог

Жизненная тропа может резко куда-то повернуть. Не теряйте осмотрительность, есть угроза влипнуть в конфликт с партнерами или друзьями.

Телец

Закинутые проекты можно оживить и получить неплохой доход. Для получения материального успеха не помешают связи – их можно обрести или восстановить. Чужие советы могут оказаться вредными.

Дева

В этот день очень вероятны травмы, поэтому не помешает беречь себя. Слушайте себя и не полагайтесь на чужие советы.

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