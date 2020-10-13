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Три новых симптома коронавируса обнаружили ученые. И они очень странные

12:00 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом.

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В Британии выявили три новых возможных симптома коронавируса

Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут свидетельствовать о заражении коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
Специалисты отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.
Отмечается, что они не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по симптомам COVID-19 с целью не допустить перегрузки мест, в которых проходят тестирования.

Сейчас в стране тремя официально признанными признаками заболевания считаются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.
Странные симптомы
Ранее портал Medicalxpress со ссылкой на доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт сообщил, что переболевшие COVID-19 сигнализируют о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков.
В частности, пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем. Необычные симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы.
По словам Ламберт, подобные проявления не стоит списывать на последствия перенесенного стресса, а следует тщательно изучить.
При каких симптомах нельзя лечиться дома
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ранее назвала симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома.
По ее словам, заболевший должен внимательно следить за такими показателями, как температура и кислород в крови. В частности, срочной медицинской помощи требует температура выше 38,3 градуса, которая не контролируется препаратами. Также, по ее словам, бить тревогу стоит, если оксиметр показывает насыщение кислородом менее 94 процентов.
Также Малышева посоветовала обращать внимание на затруднение дыхания.
"Если одышка мешает говорить, появляется в покое или при легкой нагрузке, это повод обратиться к врачу", — подчеркнула специалист.
Пандемия COVID-19
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом в мире бьет рекорд третий день подряд, за сутки зафиксировали 383 359 пациентов с COVID-19.
Наибольший прирост зарегистрирован в Индии (73 272) и в США (54 232). За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия
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