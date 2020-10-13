Что нельзя делать с обручальным кольцом после развода? Все важные традиции, связанные с кольцами

Что делать с обручальным кольцом после развода

Что делать с обручальным кольцом после развода женщине приметы, чтобы снова выйти замуж, можно узнать из примет. Увы, от него никто не застрахован, и когда брак распался, то муж и жена уже не могут носить обручальные кольца, как ранее. При этом, символ любви оставляет у каждого из них массу воспоминаний.

Что же делать женщине с обручальным кольцом после расставания

Безусловно, мало кто из супругов после развода, также как и раньше, носит кольцо. При этом не все спешат избавляться от него сразу. Все потому, что кольцо является звеном, мешающим оборвать энергетическую связь с человеком и способен усугубить процесс развода.

Если положить его в шкатулку, то кольцо все равно будет попадаться на глаза, вызывая грустные воспоминания. Были случаи, что женщинам в течение долгого времени не удавалось выйти замуж, поскольку они решили оставить старое обручальное кольцо.

Несомненно, не стоит срочно избавляться от него, выбрасывать или продавать за копейки. Однако оставлять в доме не стоит. Лучше всего отдать кольцо на переплав мастеру и сделать из него новое украшение. Таким образом, можно очистить металл от негатива, который он несет.

В случае, когда период расставания слишком болезненный и человеку сразу трудно избавиться от кольца, с которым связано много воспоминаний, поможет один способ. Для этого нужно спрятать его подальше на какой-то период времени и привыкнуть к его отсутствию. При этом, как только появится возможность, сразу распрощаться с ним.

Что не стоит делать с кольцом после расставания

Чтобы не привлечь в свою жизнь ненастья, стоит помнить о следующих моментах:

Категорически нельзя дарить обручальное кольцо, особенно после расставания. Ведь таким способом можно передать молодоженам несчастливую судьбу.

Когда женщина выходит второй раз замуж, необходимо выбирать новые свадебные кольца, запрещается использовать старые.

Некоторые люди после развода продолжают носить кольцо, при этом меняют правую руку на левую, как символ расставания. Однако данный вариант является спорным, поскольку традиционно на левой руке носят кольца в основном вдовцы. По мнению суеверных людей, таким образом можно привлечь беду на экс-супруга.

Что делать с кольцом после расставания должен решать каждый человек по-своему. Главное, чтобы это решение принесло душевный комфорт. Но прислушаться к приметам в некоторых случаях все-таки стоит.

Источник: rsute.ru