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Авто / Общество

Новые штрафы по 500 рублей за мелкие правонарушения для водителей. Какие?

07:55 13.10.2020 Фото: Wikipedia
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Какие штрафы по 500 рублей вскоре будут накладываться на автомобилистов и почему без них никак не обойтись?

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За езду с июня по август на зимних шипованных шинах на автомобилиста будет накладываться административное наказание

Приведение законов в порядок

Необходимость коррекции существующих Правил дорожного движения (ПДД) потребовалась для приведения их в соответствие с существующими правовыми актами и международными законами, действующими на территории Российской Федерации. Поправки вносятся в Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Этот документ является приложением к действующим ПДД и регулирует контроль за техническим состоянием автомобилей. Все вносимые требования уже отражены в ГОСТах или в действующем Техническом регламенте Таможенного союза. Однако в ПДД их не было, из-за чего возникали споры между правоохранителями, юристами и автомобилистами по поводу обоснованности применения штрафных санкций в отношении водителей, которые годами ездили на неисправных машинах. Сейчас возникла необходимость отразить уже действующие требования в новой редакции Правил дорожного движения (ПДД), чтобы избавиться от недопонимания со стороны автомобилистов.

Новая редакция ПДД появилась на сайте правовой информации regulation.gov.ru и открыта для обсуждения.

Штраф за шины

Так, в ПДД появляется запрет на несезонную эксплуатацию автомобильных шин. Он уже был прописан в Техническом регламенте, и теперь такое же требование вносится в перечень неисправностей в ПДД. Тем самым за езду с июня по август на зимних шипованных шинах на автомобилиста будет накладываться административное наказание. Эти колеса разрушают асфальтовое покрытие дорог. Также вносится запрет и на езду с декабря по февраль на летней резине, потому как их сцепные свойства не удовлетворяют требованиям по безопасности. Наказание предусмотрено и за установку шипованных шин только на одну ось. По правилам шипованными или нешипованными должны быть все покрышки.

Фары и козырек

В ПДД вводится корректная формулировка, позволяющая бороться с нештатными фарами, слепящими встречных водителей. В проекте ПДД прописано, что недопустимо устанавливать в автомобильные фары источники света, у которых класс или конструкция цоколя, а также мощность и цветовая температура не соответствуют эксплуатационной документации. Если автомобилист заменит штатные галогенные фары, к примеру, на ксеноновые без регистрации изменений в ГИБДД, то ездить на такой машине будет нельзя.

Запрещена эксплуатация транспортных средств, у которых обнаружатся протечки рабочей жидкости в гидроусилителе рулевого управления, а также при перебоях в работе электроусилителя.

К примеру, известны случаи, когда технический узел выдавал переменное усилие при езде по прямой траектории, из-за чего наблюдался разворачивающий момент на рулевом колесе. Эти неисправности могли привести к авариям.

Больше всего споров возникло при обсуждении неисправностей внутрисалонного оборудования. К примеру, неработающий или отсутствующий солнцезащитный козырек не способен защитить водителя от ослепления прямыми солнечными лучами при восходе или закате. Поэтому теперь с такой неисправностью ездить не разрешается. Кроме того, эксплуатация транспортного средства будет запрещена, если на машине не работают фароочистители или не функционирует автоматический корректор наклона фар. Эти неисправности тоже могут привести к ослеплению водителей встречного транспорта.

Перечисленные в проекте поправок нормы уже закреплены в действующем законодательстве. Однако не все водители им следовали. Теперь при утверждении их в Перечне неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, сотрудники ГИБДД могут выписывать нарушителям штрафы по статье 12.5 КоАП РФ в размере 500 рублей.

Источник: АиФ

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