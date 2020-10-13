Как сэкономить при покупке билета на поезд, открываем секрет

Из топ-20 популярных ж/д направлений на октябрь не выросли средние чеки только по пяти, на остальных маршрутах произошёл рост цен. Билеты из Москвы в Нижний Новгород обходятся дороже в среднем на 13%, из Москвы в Смоленск — на 12%, из Москвы в Казань и Адлер — на 11%.

Поезда, отправляющиеся среди ночи или рано утром, обычно не слишком популярны

Средние чеки на популярных направлениях для путешествия на поезде выросли по сравнению с прошлым годом. Эксперты Туту.ру подготовили советы, которые позволят сэкономить при покупке ж/д билетов.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, средняя стоимость путешествия на поезде практически не изменилась по сравнению с прошлым годом. В октябре 2019 года средний чек поездки на поезде по России составлял 2 081 рубль, а по проданным билетам на октябрь 2020 года этот показатель пока равен 2 076 рублям.

Из топ-20 популярных ж/д направлений на октябрь не выросли средние чеки только по пяти, на остальных маршрутах произошёл рост цен. Билеты из Москвы в Нижний Новгород обходятся дороже в среднем на 13%, из Москвы в Смоленск — на 12%, из Москвы в Казань и Адлер — на 11%.

Эксперты Туту.ру подготовили советы, которые помогут путешествовать на поездах с выгодой.

1. Выбирайте верхнюю полку

При покупке билета на верхнюю полку можно сэкономить несколько сотен рублей по сравнению с нижними полками, по крайней мере в купе. К тому же, такие места чаще участвуют в различных распродажах и акциях. Дополнительный совет: путешествуя с ребёнком до 10 лет, на него оформляйте нижнее место, а на себя — верхнее, так будет выгоднее.

В сидячих вагонах можно сэкономить, покупая откидное место. Такая опция есть в поезде «Ласточка». Но придётся ехать рядом с туалетом и спиной к окну.

2. Отправляйтесь в поездку ночью или рано утром и выбирайте рейсы в середине недели

Поезда, отправляющиеся среди ночи или рано утром, обычно не слишком популярны у пассажиров, и можно сэкономить за счёт низкого спроса.

Самые дорогие билеты — с вечера пятницы и на все выходные. Чтобы взять билеты дешевле, планируйте поездку с понедельника по четверг.

3. Покупайте билеты заранее

Стоимость билетов (кроме плацкартных) на большую часть поездов дальнего следования и скоростные поезда не фиксированная и зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест. На популярные даты и поезда цена билетов будет расти ближе к дате отправления. Если спрос низкий, то цена может остаться на уровне первого дня продаж.

Билеты на пиковые периоды (выходные и праздничные дни, школьные каникулы и летние месяцы) выгоднее покупать в первые дни или даже часы старта продаж. Продажи начинаются за 60 – 90 суток до отправления поезда.

4. Внимательно выбирайте даты поездки

Также есть поезда, где цена билета зависит от сезонных коэффициентов — это поезда, которые не участвуют в программе динамического ценообразования. Весной и осенью билеты будут дешевле, чем летом или на Новый год. А, например, на 9 мая стоимость может быть ниже в два раза. Лучше заранее проверить (https://www.tutu.ru/2read/poezda/cheap_train_2020/), какой коэффициент действует в даты поездки: может быть выгоднее перенести её на пару дней. Например, в 2020 году путешествовать с 1 октября по 17 декабря в купе и СВ на 12% дешевле от базовой цены, а самые дорогие даты до конца года будут с 25 по 30 декабря. В плацкартном, общем и сидячем вагонах нескоростных поездов выгодно путешествовать с 1 по 31 октября (экономия — 10%). На даты с 1 по 4 ноября действует коэффициент +10%, далее с 5 ноября по 19 декабря действует коэффициент -15%. А с 27 по 30 декабря цены вырастают на 15%.

5. Берите невозвратные билеты

Если вы уверены на 100%, что поездка не отменится, то можно брать билеты по невозвратным тарифам. Так можно сэкономить 5 – 20% по сравнению с обычным билетом. Однако такие билеты могут продаваться только в одном вагоне поезда, нужно искать специальные отметки об этом на сайтах бронирования. Такая опция есть в сидячих вагонах, купе, СВ и люкс. А в плацкартах и общих вагонах невозвратных билетов не бывает.

В каких случаях всё-таки можно вернуть деньги по невозвратному билету: если была длительная задержка или отмена поезда, если место по билету оказалось вдруг занято, в случае болезни пассажира или родственника, с которым он собирался ехать, в случае смерти члена семьи.

6. Пробуйте новые маршруты

Билеты на поезда, которые идут по новым маршрутам, первые несколько недель могут продаваться со скидкой до 50%. С помощью выгодной цены перевозчик стремится заполнить места и привлечь внимание пассажиров к новым поездам, которые до этого не ходили.