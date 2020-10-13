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Стал 5-м городом России по числу небоскребов Новосибирск

08:30 13.10.2020 Фото: pixabay.com
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В мировом рейтинге небоскребов Новосибирск занял 270-е место.

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Новосибирск стал пятым городом России по числу небоскребов

В мировом рейтинге небоскребов Новосибирск занял 270-е место.

Рейтинг небоскребов, в который вошли 6965 городов мира составил портал SkyscraperPage.

Для своего исследования авторы списка взяли сооружения выше 35 метров (дома, торговые и деловые центры от 12 этажей).

Лидером рейтинга стал Нью-Йорк с 6097 небоскребами. На втором месте Торонто с 2397 высокими зданиями. Замыкает первую тройку Дубай (1863 высотки). Также в первой десятке оказались Токио (1318), Гонконг (1304), Шанхай (1234), Чикаго (1233), Киев (1202), Лондон (1109) и Мехико (1027).

Столица российских небоскребов Москва в мировом рейтинге оказалась на 16 месте с 550 высотками. На втором месте среди российских городов и на 57 месте в мировом рейтинге оказался Санкт-Петербург (261). На третьем месте в России и 116-й в мире Ростов-на-Дону (151).

Екатеринбург занял 172 место в мировом рейтинге небоскребов и стал четвертым городом России по числу высоток, коих здесь авторы рейтинга насчитали 88.

Замыкает первую российскую пятерку Новосибирск. В мировом рейтинге город со своими 55 высотками оказался на 270-м месте. Примерно столько же высоток, как и в Новосибирске, авторы списка насчитали, к примеру в столице Финляндии Хельсинки, украинских Мариуполе и Днепре, американском Сан Хосе, австрийском Инсбруке, немецком Бремене и т.д.

многоэтажка небоскреб рейтинг
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