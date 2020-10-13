Вот так поругались: сынок облил мать бензином и поджег

Женщина скончалась в больнице. Судом сыну назначено наказание в виде 14 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

59-летнюю потерпевшую доставили в медицинское учреждение, но спасти ее не удалось

Вступил в законную силу приговор Алтайского краевого суда в отношении жителя Мамонтовского района, поджёгшего свою мать.

Напомним, что в феврале это года 42-летний житель Мамонтовского района поругался со своей матерью. Близкие родственники были в состоянии алкогольного опьянения, поэтому ссора по незначительному поводу переросла в трагедию. В результате конфликта обвиняемый облил свою мать дизельным топливом и поджег ее. 59-летнюю потерпевшую доставили в медицинское учреждение, но спасти ее не удалось: она скончалась через несколько часов.

Судом назначено наказание в виде 14 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Источник: epp.genproc.gov.ru