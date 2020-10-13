Как снять гель лак самостоятельно: 3 способа без вреда для ногтей

Удаление покрытия гель-лак с помощью ацетона и фольги возможно. Оно удалится, потом это все можно аккуратно снять палочкой.

Независимо от выбранного способа внешняя сторона ногтевой пластины повреждается

Гель-лак на ногтях всегда выглядит красиво, руки смотрятся очень ухоженно. Однако снять маникюр в салоне не всегда получается: бесконечная работа, форс-мажор тому виной. Мы предлагаем Вам выглядеть красиво при любых обстоятельствах — читайте, как снять гель-лак в домашних условиях!

Способы снять гель-лак самостоятельно

Их несколько, и у каждого свои достоинства/недостатки. Мы поговорили со специалистами салона красоты, чтобы выяснить, какой способ максимально безопасный для пальчиков с гелевым покрытием.

Герасимова Дарья, мастер по маникюру и педикюру:

«Удаление покрытия гель-лак с помощью ацетона и фольги возможно. Оно удалится, потом это все можно аккуратно снять палочкой. Но жидкость мы закрываем фольгой и образуем "эффект сауны", пропитывается все, вплоть до ногтевой пластины. А она после этого становится тонкой, мягкой. Почему это плохо? Ногти станут "как тряпочки". Да и повторное покрытие гелем будет хуже держаться.

Никто не отменял способ "по старинке": когда аппаратов еще не было, использовались обычные жесткие пилки. Конечно, не металлические, но с жесткой абразивностью. Ими спиливается само покрытие. Тут самое главное - не повредить кожу вокруг ногтей, иначе ее придется обрезать или шлифовать, широкий набор инструментов есть не у каждой дома. Желательно оставить тот же тонкий слой базы, чтобы не повредить свою ногтевую пластину.

Наконец, можно просто взять пилочку и подпилить длину. Так нагрузка с ногтя уходит, а это самое главное. Спиливаем "под ноль", под свою длину - кто как любит. Однозначно не стоит оставлять ногти на произвол судьбы. Рано или поздно Вы придете к мастеру, и если гель-лаковое покрытие запущено, специалисту будет трудно придать нужную форму, сохранить Ваши ногти в порядке».

Очень важный момент: категорически нельзя отрывать гель с отросших ногтей, это может повредить пластину и даже стать причиной гематомы! В остальном никаких запретов нет, выбирайте удобный для Вас способ удаления маникюра. И радуйте близких красивыми ноготками!

1 способ - жидкость для снятия лака и фольга

Максимально популярен у представительниц слабого пола ввиду недорогой цены - ацетон продается в любом отделе косметики, а фольгу можно купить даже в продовольственном магазине.

Обратите внимание! На бутылочке должна быть надпись "подходит для гелевого покрытия и шеллака", обычное средство "не возьмет" прочный верхний слой маникюра.

Плюсы: недорогой способ, безопасен для новичков.

Минусы: вредное влияние ацетона на ногти.

2 способ - покупка особых салфеток

Они продаются в косметических отделах, а также доступны для заказа по Интернету. Это своеобразные пакетики из полиэтилена, пропитанные ацетоном. В упаковке 10 шт для 2-х рук. Перед применением нужно спилить верхний слой геля, а потом "надеть" салфетку на каждый палец.

Обратите внимание! Кожа вокруг ногтевой пластины обрабатывается жирным кремом или вазелином от пересушивания. Время процедуры - 10-15 минут. После этого лак размягчается, остатки легко снять деревянной палочкой.

Плюсы: безопасный способ для новичков.

Минусы: такие салфетки продаются не во всех магазинах; вредное влияние ацетона на ногти.

3 способ - аппаратная пилка в помощь



Этот способ больше известен профессиональным мастерам в салонах красоты. Но и Вы можете им воспользоваться, если приобретете аппарат для снятия гель-лака. Он напоминает шлифовальную машинку или стоматологическое сверло - со схожими функциями. В комплекте от 2-3 насадок. Самой жесткой спиливают верхний слой геля, самой мягкой, похожей на толстую ватную палочку, обрабатывают зону кутикулы.

Обратите внимание! У машинки должна быть функция реверса. Она пригодится, когда будете снимать гель-лак с "рабочей" руки - так риск повредить кутикулу ниже. Если реверса нет, просто переверните ладонь ногтями вверх.

Плюсы: быстрое снятие гель-лака.

Минусы: риск микротравм по неопытности; машинка может стоить дорого.

Пошаговая инструкция для снятия гель лака дома

Способ удаления гель-лака с помощью фольги прост: режете 5 ватных тампонов надвое (получится 10 для всех пальцев рук), готовите 10 квадратов фольги 4х4 см.

Жидкостью для снятия лака пропитываете каждый ватный кусочек, прикладываете к ногтю и обматываете фольгой. В итоге у Вас должны получиться руки "а-ля Фредди Крюггер". Таким видом пугать ближних недолго - всего 15-20 минут, это необходимо для пропитывания и химической реакции.

По истечении этого времени снимаете тампоны и фольгу. Гелевое покрытие станет липковатым и скатывающимся. Его крупные части аккуратно снять щипчиками, при необходимости - деревянной палочкой (подойдет даже одноразовый набор для суши). Ногтевая пластина после этого будет шершавой, потребуется легкое подпиливание пилочкой-бафом.

То же самое касается и специальных салфеток. А вот с аппаратной техникой сложнее; потребуется ловкость рук. Но если хотите сэкономить на походах в салон, стоит приобрести машинку и научиться работать ей дома. Бюджет будет сохранен, а подруги с похожим гелевым покрытием - в восторге!

Герасимова Дарья, мастер по маникюру и педикюру:

«Снятие аппаратом считается более безопасным, потому что остается тонкий слой предыдущей базы (так делают профессиональные специалисты). Ногтевая пластина не повреждается. Если же снимать „под ноль“, то это делается очень-очень аккуратно».

Прежде чем браться за свои ногти или практиковаться на близких, не бойтесь потренироваться. Для этого подойдут пластиковые образцы. Для непосредственной работы обеспечьте ровное место нормальной высоты — Ваши локти должны иметь твердый упор. Начинайте снятие от кутикулы, потом передвигайтесь к краю. Всегда держите насадку горизонтально. Никогда не давите на ноготь! Все, что требуется — чтобы сошла блестящая поверхность гель-лака.

Как ухаживать за ногтями после снятия гель-лака дома?

Независимо от выбранного способа внешняя сторона ногтевой пластины повреждается. Ацетон, механические движения оставляют шершавость. Если попробовали аппаратное удаление, с непривычки могут появиться ранки. Как вернуть рукам ухоженный вид, если в ближайшее время новый маникюр не планируется?

Во-первых, запаситесь специальным маслом для ногтей. В его состав входят витамины С и Е, препятствующие расслаиванию. Добавки из натуральных трав, оливковое или кокосовое масло обеспечат питание.

Во-вторых, устройте "вечер SPA-услуг" дома. Для этого понадобится косметический парафин - его нужно приобрести заранее. Воск с добавлением меда "запечает" поврежденную поверхность ногтя; кроме того, это отличная маска для кожи рук.

В-третьих, пользуйтесь специальными лаками. Их выпускают профессиональные марки вроде Zinger, OPI, Limoni. Они предлагают широкую палитру цветов, не забывая о лечебных свойствах: защите, уходе и укреплении.

Источник: kp.ru