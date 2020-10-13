Какой сегодня церковный праздник? Что категорически запрещено делать 13 октября 2020 года

Категорически запрещено принимать подарки от посторонних, иначе можно приобрести неудачи и болезни.

Согласно православному календарю, 13 октября отмечается день святого Михаила

Согласно православному календарю, 13 октября отмечается день святого Михаила. В народе его прозвали Соломенный, а с этим днем связаны много примет и обычаев.

Кстати, прозвище Соломенный святой он получил, потому что раньше было принято менять солому на крыше на новую. А также менял набивку в матрасах и подушках, наводили порядок дома.

В наше время тоже не лишним будет навести чистоту, убраться и разложить все по своим местам. Можно даже открыть свое дело.

Но существует и множество запретов. Например, принимать и ходить в гости. Есть вероятность того, что произойдет ссора.

Нельзя также ссориться, спорить, вообще нужно обойтись без плохих эмоций. Не нужно лениться - наоборот, лучше интенсивнее работать.

А также категорически запрещено принимать подарки от посторонних, иначе можно приобрести неудачи и болезни.

Источник: izvmor.ru