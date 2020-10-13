Какой сегодня праздник?

13 октября 2020 – Международный день по снижению риска бедствий. Кто родился в этот день?

Международный день по снижению риска бедствий 13 октября 2020 – праздники основные:

Международный день по снижению риска бедствий

День работников Азербайджанской железной дороги

Михаил Соломенный - народный праздник Знаменательные события в истории

1884 - Утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу Кто родился 13 октября:

Маргарет Тэтчер 1925 — 2013

английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990)

Ольга Аросева 1925 — 2013

советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР



советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР

Савелий Крамаров 1934 — 1995

советский и американский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

Гийом Депардье 1971 — 2008

французский актер, сын Жерара Депардье Марк Захаров 1933 — 2019советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССРСавелий Крамаров 1934 — 1995советский и американский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСРГийом Депардье 1971 — 2008французский актер, сын Жерара Депардье

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Какой сегодня праздник у вас? Ответить