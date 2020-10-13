Какой сегодня праздник?

13 октября 2020 – праздники основные:
Международный день по снижению риска бедствий
День работников Азербайджанской железной дороги
Знаменательные события в истории
1884 - Утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу
Кто родился 13 октября:
Маргарет Тэтчер 1925 — 2013
английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990)
Ольга Аросева 1925 — 2013
советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР
Савелий Крамаров 1934 — 1995
советский и американский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
Гийом Депардье 1971 — 2008
французский актер, сын Жерара Депардье