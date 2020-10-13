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Какой сегодня праздник?

10:24 13.10.2020 Фото: https://pixnio.com/
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13 октября 2020 – Международный день по снижению риска бедствий. Кто родился в этот день?

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Международный день по снижению риска бедствий

13 октября 2020 – праздники основные:
Международный день по снижению риска бедствий
День работников Азербайджанской железной дороги

Михаил Соломенный - народный праздник

Знаменательные события в истории
1884 - Утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу

Кто родился 13 октября:
Маргарет Тэтчер 1925 — 2013
английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990)
Ольга Аросева 1925 — 2013
советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

Марк Захаров 1933 — 2019
советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, педагог, Народный артист СССР
Савелий Крамаров 1934 — 1995
советский и американский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
Гийом Депардье 1971 — 2008
французский актер, сын Жерара Депардье

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